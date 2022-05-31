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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير اقتصادي:زيادة الصادرات يكون بدعم كل القطاعات والاهتمام بالفلاح .. فيديو

كريم العمدة
كريم العمدة

قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد، إن استهداف وصول الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، يكون من خلال دعم كل قطاع من القطاعات المصرية، وبذل المزيد من المجهود في سبيل تنميتها بشكل أكبر.

وطالب كريم العمدة، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، بمزيد من دعم الفلاح المصري لتزويد الصادرات الزراعية؛ وهي جزء مهم من الصادرات «مطلوب نهتم أكثر بالفلاح ودعمه بالأسمدة والتقاوي».

وعن القطاع الصناعي، لفت كريم العمدة إلى وجود دول منافسة في هذا القطاع، ولابد من البحث عن أسواق جديدة يمكن التصدير إليها بشكل كبير وفعال؛ ما يدفعنا لتزويد الاستثمارات خاصة في المنتجات التصنيعية التي تتميز بها مصر مثل الحديد والبتروكيماويات.

وأوضح كريم العمدة أن مصر وفرت البنية التحتية لجذب المزيد من الاستثمارات ودعم المصنعين، مشددًا على ضرورة أن يكون دعم المصدرين بشروط وقواعد محددة لا يتم التلاعب بها.

ولفت  إلى أن الاقتصاد يحركه القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن وجود وثيقة سياسة ملكية الدولة إيجابية وتدعم التعاون مع القطاع الخاص، مؤكدًا أنه ضد التعامل بالعملات المشفرة مثل البيتكوين.

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