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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحالة مستقرة.. إصابة أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية بفيروس كورونا

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط

عقدت أعمال الدورة 53 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك في تونس، وأشرف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أعمال الدورة عن بعد، بعد أن تعذرت مشاركته حضوريا في تونس لإصابته بفيروس كورونا.

وكشفت مصادر بالأمانة العامة للجامعة العربية، أن الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، يخضع للعلاج بمنزله، جراء إصابته بـ فيروس كورونا قبل ثلاثة أيام.

وأكد المصدر أن حالته، طبقاً للأطباء المعالجين، مستقرة وأنه يتعافى بصورة ملحوظة. 

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وحالت إصابة أبو الغيط، دون مشاركته حضورياً في أعمال الدورة 53 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، التي عقدت اليوم الثلاثاء بمقر اتحاد إذاعات الدول العربية في تونس، والذي ألقى كلمته أمامها، نيابة عنه السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة. 

وكان من المقرر أن يلتقي على هامش الدورة الرئيس التونسي قيس سعيد، كما حالت دون قيامه بزيارة كانت مقررة للجزائر، في أعقاب انتهاء زيارته لتونس، ليبحث مع المسؤولين فيها التحضيرات الخاصة بالقمة العربية المحدد لها مطلع نوفمبر المقبل.

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