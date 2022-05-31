خبير استثمار: زيادة صادرات مصر لـ 100 مليار دولار ليست مستحيلة

قال الدكتور إبراهيم مصطفى، خبير الاستثمار والتمويل، إنه ليس صعبا أو مستحيلا الوصول بصادرات الدولة إلى 100 مليار دولار، حيث إن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة، ويمكنها تحقيق هذا خلال بضع سنوات.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة تتوجه نحو دعم القطاع الخاص.



ولفت إلى أن الدولة تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية من زيادة الصادرات إلى 45 مليار دولار، موضحا أن مصر كان تستورد الغاز، حتى تم اكتشاف حقل ظهر، فتحقق فائض يسمح بالتصدير.



وأوضح أن القطاع الخاص تعرض لصدمات كثيرة بعد 2010، ولم يعد قادرًا على أن ينمو، موضحا أن القطاع الخاص متواجد برعاية الدولة التي تقود قاطرة التنمية.

