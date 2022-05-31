بسمة وهبة: موسيماني المسئول عن هزيمة النادي الأهلي أمام الوداد المغربي.. فيديو

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن لاعبي النادي الأهلي كانوا رجال بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا، من صن داونز الجنوب أفريقي في عام 2019، ولكن بعزيمة اللاعبين أستطاع الفريق التتويج بدوري أبطال أفريقيا لموسمين متتاليين وكان قريب من البطولة الثالثة على التوالي، لولا الظروف التي واجهها النادي في المغرب أمس.

وأضافت بسمة وهبة، خلال تقديمها برنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أنا أرى أن موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، أن يترك النادي، وعلى مجلس إدارة النادي إقالة موسيماني.

وتابعت مقدمة برنامج “90 دقيقة”، أن النادي الأهلي مع موسيماني من سيئ لأسوا، سواء في بطولة الدوري، أو دوري أبطال أفريقيا، مؤكدة أنه حتى أداء موسيماني في الدوري ضعيف فنيا

وأشارت بسمة وهبة إلى أن موسيماني هو المسئول عن هزيمة الندي الأهلي أمام الوداد المغربي، وخسارة بطولة دوري أبطال أفريقيا.