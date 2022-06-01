تعليق جديد من أحمد كريمة بعد جدل تصريحاته عن الزوجة الثانية |فيديوجراف

قال الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح مؤكدًا أن تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية مُباح مع التمسك بالعدل في النفقة وهي قدرة الرجل فى الإنفاق على زوجاته .

وأضاف "كريمة" خلال لقائه في برنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى المصرية": أنا لا أشجع علي تعدّد الزوجات ولا أنفيه مؤكدًا أن الرسول ترك التشريع الإسلامي مستقرًا، مشيرًا إلي أن هناك من يريد أن يلوي أعناق النصوص لانتزاع حكم يوافق الهوى .

وأوضح “كريمة”، أن التعدد في الزواج مشروط بالعدل الحسي بالنفقة والبيتوتة،؛ قائلاً "بعض الدُعاة تزوجوا 6 مرات بس عيب افتح ملفات"؛ مشيرًا إلي أنه لا يفتح ملفات علي العلماء أو الدعاة لأن هذا ليس من ديني أو أخلاقي".