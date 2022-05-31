سفير مصر في بودابست يلتقي رئيس البرلمان المجري ويسلمه دعوة لزيارة القاهرة

التقى السفير محمد الشناوي، سفير مصر لدى المجر، رئيس البرلمان المجري “لازلو كوفير”، حيث وجّه له التهنئة بفوز الائتلاف الحاكم في المجر في الانتخابات البرلمانية المجرية التي عقدت في شهر أبريل 2022، ونقل له تهنئة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، ودعوته له لزيارة مصر خلال العام الجاري، خاصة مع الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية علي إثر الزيارة الناجحة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المجر في أكتوبر 2021.

من جانبه، رحب “كوفير” بالدعوة الموجهة إليه لزيارة مصر، مشيدًا بالمستوي الحالي غير المسبوق في العلاقات بين مصر والمجر، ومؤكدًا على أهمية مواصلة السعي لتعزيز تلك العلاقات في كافة المجالات بما في ذلك المجال البرلماني، كما طلب نقل تحياته إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، معرباً عن تقديره للجهود الكبيرة التي يقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية والتقدم لمصر وفي المنطقة برمتها.