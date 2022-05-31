عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير مصر في بودابست يلتقي رئيس البرلمان المجري ويسلمه دعوة لزيارة القاهرة

السفير المصري في
السفير المصري في بودابست يلتقي برئيس البرلمان المجري

التقى السفير محمد الشناوي، سفير مصر لدى المجر،  رئيس البرلمان المجري “لازلو كوفير”، حيث وجّه له التهنئة بفوز الائتلاف الحاكم في المجر في الانتخابات البرلمانية المجرية التي عقدت في شهر أبريل 2022، ونقل له تهنئة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، ودعوته له لزيارة مصر خلال العام الجاري، خاصة مع الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية علي إثر الزيارة الناجحة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المجر في أكتوبر 2021.

من جانبه، رحب “كوفير” بالدعوة الموجهة إليه لزيارة مصر، مشيدًا بالمستوي الحالي غير المسبوق في العلاقات بين مصر والمجر، ومؤكدًا على أهمية مواصلة السعي لتعزيز تلك العلاقات في كافة المجالات بما في ذلك المجال البرلماني، كما طلب نقل تحياته إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، معرباً عن تقديره للجهود الكبيرة التي يقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية والتقدم لمصر وفي المنطقة برمتها.

مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي محمد الشناوي مجلس النواب المصرى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى الدكتور حنفي جبالي السفير محمد الشناوي العلاقات بين مصر والمجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

ولادي يا ناس.. مشاهد مؤثرة لوالد أطفال الدقهلية المقتولين على يد والدتهم

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

تغيير الفصول وراء قتل أم لأبنائها الثلاثة.. أسرار الجرائم الغامضة في مصر

أسماء مفاجأة .. ارتفاع عدد المستبعدين من قائمة المنتخب إلى 15 لاعبا

صحف جزائرية تهاجم فوزي لقجع عقب تصريحاته بشأن انتهاء عهد فساد الكرة

سماح أنور في لقاء سابق: والد ابني أدهم مات وسمير صبري كان سري

فرج عامر: إنفانتينو قال للخطيب تعيش وتاخد غيرها

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري السادس حول عمل المناخ بالسويد ..صور

شكري يبحث تطوير العلاقات والتعاون مع وزيرة الخارجية السويدية

الاتحادات العربية المتخصصة والنوعية تبحث تأثير التغيرات المناخية على اقتصاديات دول المنطقة

سفير مصر في واجادوجو يلتقي الوزير المنتدب للتعاون الإقليمي البوركيني

السفير الألماني بالقاهرة: برلين شريك وصديق دائم لمصر في مشروعات التحديث

الخارجية: ضرورة وقف أي ممارسات تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس

الخارجية: مصر مستمرة في دعمها الراسخ ‎للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الشقيق

الخارجية: استثمار رئاسة مصر لمؤتمر المناخ في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

ترشيحاتنا

مصر تعود لـ أفريقيا.. التكامل الصناعي وقاعدة بيانات متكاملة مفتاح التعاون في القارة

محمد فضل ردا على فوزي لقجع: بطولات الأهلي بعرقه

أحمد موسى: اتحاد الكرة المسئول عن حرمان مصر من تنظيم نهائي إفريقيا

شاهد.. عاصفة وفيضانات تقتل 100 شخص في البرازيل.. أحدهم فقد 11 شخصا من عائلته

الأرصاد: انخفاض 3 درجات في الحرارة بدءاً من الغد.. شاهد

سفير مصر في بودابست يلتقي رئيس البرلمان المجري ويسلمه دعوة لزيارة القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الإنتاج الحربي يحضر حلقة نقاشية حول آفاق الاستثمار الصناعي في مصر

بمشاركة القوات المسلحة.. إنطلاق فعاليات التدريب العسكري "الموج الأحمر- 5" و "فيصل -12" بالسعودية

وديت ولادك للجنة.. ماذا كتبت سيدة الدقهلية قبل ذبح أبنائها الـ 3|صور

طيار هندي يفاجئ زوجته على متن طائرة.. شاهد ماذا حدث

فيديو

بدائل الـ 18%.. 3 بنوك تصدر شهادات جديدة تصل لـ 15%.. فيديو

طبيب شهير في بريطانيا.. مفاجأة جديدة حول ابن سمير صبري.. فيديوجراف

150 تمثالا و250 تابوتا.. تفاصيل الكشف عن أكبر خبيئة أثرية بسقارة.. فيديوجراف

محمود سعد : حكاية زواج سمير صبري من فنانة شائكة جدًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

اﻟﻤﺰﻳﺪ