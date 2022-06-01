توطين الصناعة وزيادة الصادرات.. نواب يوضحون أهم المخرجات المستهدفة لمؤتمر مصر تستطيع.. ويطالبون بحل مشاكل المصنعين

صناعة النواب: يجب أن تكون مخرجات مؤتمر مصر تسطيع نافذة لحل مشاكل الصناع

برلماني: مؤتمر مصر تستطيع فرصة للنهوض بالصناعة الوطنية

نائب: الدولة قامت بدعم غير مسبوق للقطاع الصناعي

انطلقت اليوم فعاليات "مصر تستطيع … بالصناعة" في نسخته السادسة، الذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارات: التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات المعنية.

وأكد عدد من نواب البرلمان أهمية أن تكون مخرجات مؤتمر مصر تستطيع بلورة لجهود الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي، من أجل تحقيق العائد الذي تهدف إليه الدولة من الصادرات والتي تصل إلى 100 مليار دولار في العام.

بداية، قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مؤتمر "مصر تسطيع بالصناعة"، يأتي اتساقًا مع رؤيى الدولة المصرية في ظل اهتمام القيادة السياسية بملف الصناعة وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية توطين الصناعة، وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجال.

وأضافت "متى"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أنه لابد وأن تدعم مخرجات مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، توطين الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج المحلي، مشيرةً إلى أن ما شهدته الدولة المصرية من توسع وطفرة في مجال النهوض بالبنية التحتية خلال السنوات الماضية مكن الدولة من مضاعفة صادراتنا، واستهداف الوصول إلى رقم 100 مليار دولار كصادرات مصرية خلال سنوات قليلة مقبلة، لكن هذا يحتاج إلى دعم كبير وحوافز لدعم المستثمرين.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ضرورة حل مشكلات المصدرين ورجال الصناعة في مصر، وذلك من أجل زيادة الصادرات المصرية، وتحقيق الرقم المستهدف بالوصول إلى 100 مليار دولار، مطالبة بإزالة العديد من المعوقات والتحديات التي لازالت تواجه القطاع، والعمل على حل المشكلات المتراكمة، والتعامل مع بعض الإجراءات البيروقراطية التى ما زالت موجودة.

من جانبه، طالب النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة استغلال مؤتمر مصر تستطيع وما يشارك فيه من خبراء في دعم القطاع الصنايع، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقطاع، والقرارات المحفزة للمستثمرين الصادرة مؤخرًا لدعم توطين الصناعة المحلية وتشجيع الشركات الناشئة عبر حزمة قرارات تسهيلية.

وأشار النائب إبراهيم نظير، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مؤتمر مصر تستطيع يأتي في توقيت هام للغاية، وفي ظل أزمة اقتصادية عالمية يعاني منها جميع دول العالم، مشيرًا إلى أن تلك الأزمة تستدعي ضرورة زيادة الإنتاج المحلي، وذلك من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي.

ولفت إلى أن مناقشة مؤتمر مصر تستطيع للعديد من القضايا المتعلقة بالصناعة ومشاكل المستثمرين وصغار الصناع، سوف يسهم في تحريك القطاع الصناعي والقضاء على المعوقات التي تواجه المصنعين.

ويناقش المؤتمر - والذي يبلغ عدد جلساته 12 جلسة - مجموعة من محاور الصناعة، حيث تتضمن الجلسة الافتتاحية استعراض ومناقشة الاستثمار الصناعي وآلية دعم وتطوير المجتمعات الصناعية في مصر لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال ربط سوق المال بالاستثمار الصناعي، وإيجاد آليات لتحفيز الاستثمار بسوق المال وربطها بالاستثمار وتمويل الصناعة.

كما تناقش الجلسة الثانية الصناعة الخضراء، في ضوء استعداد مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر المناخ COP27، وتناقش الجلسة الثالثة مستقبل الصناعة بين مصر وأفريقيا.. التحديات والفرص، واستعراض سبل تعزيز الاستثمار الصناعي بين مصر والدول الأفريقية، بما يحقق تبادل المنفعة ويعظم المصلحة المشتركة مع دول القارة، في ظل الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالتحرك نحو قارتنا الإفريقية.