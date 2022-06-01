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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رسميا .. الكشف عن ألفا 5 الأمريكية الجديدة منافسة بورش تايكان

السيارة ألفا 5
السيارة ألفا 5

اعلنت شركة ديلوريين للسيارات الامريكية الفاخرة ، الكشف رسميا عن موديل جديد كليًا باسم ألفا 5 ، والذى تم تصميمه بالتعاون مع شركة إيتالديزاين المتخصصة في مجالات التصميم الخارجي والداخلي للسيارات .

السيارة ألفا 5 

واوضحت شركة ديلوريين للسيارات الامريكية ، ان السيارة ألفا 5 ، هي سيارة جراند تورير بأربعة مقاعد وأبواب أجنحة نورس عملاقة ومحرك كهربائي ، كما ستنافس العديد من السيارات الخارقة من بينها بورش تايكان .

السيارة ألفا 5 

وتظهر السيارة ألفا 5 الجديدة ، بتصميم ديناميكي جذاب ومليء بالانحناءات الرشيقة، مع أبواب أجنحة نورس عملاقة، وجنوط كبيرة ومصابيح أمامية LED ضيقة ومندمجة مع الشبك الأمامي، و مشتت هوائي كبير بالخلف.

السيارة ألفا 5 

السيارة أطول وأعرض وأقل ارتفاعاً بقليل من موديل بورش تايكان، مع سهولة فائقة في دخول المقصورة بفضل الأبواب الواسعة، ونرى تصميماً مبسطاً للوحة القيادة، بلوحة عدادات رقمية ومقود عصري مسطح من الأسفل، مع شاشة لمسية أصغر للنظام الترفيهي.

السيارة ألفا 5 

وتعتمد السيارة ألفا 5 الجديدة على بطارية 100 كيلوواط\س بمدى 483 كيلومتر لكل شحنة، وتتسارع السيارة من السكون إلى 96 كلم\س في 2.99 ثانية، بسرعة قصوى 250 كلم\س.

السيارة ألفا 5 

اما عن باقى تفاصيل السيارة ألفا 5 الجديدة ، لم تعلن عنها شركة ديلوريين للسيارات الامريكية ، والتى ستحتفظ بها حتى وقت تدشينها الرسمي في مهرجان بيبل بيتش في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في أغسطس القادم .

شركة ديلوريين للسيارات الامريكية الأمريكي السيارات ألفا 5

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