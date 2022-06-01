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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنين وصل السادات..حكاية تمثال أثار إعجاب أهالي المنوفية ..شاهد

تنين السادات
تنين السادات

“ التنين وصل السادات ” هكذا ابدى أهالي محافظة المنوفية وخاصة مدينة السادات سعادتهم وانبهارهم من تمثال تم وضعه في أحد المولات التجارية بالمدينة والمعاد تصنيعه من الخردة.

 انتشرت صوره على مواقع التواصل الاجتماعي وسط حالة من التشجيع والانبهار من جودة ودقة تنفيذ التمثال.

وقال ابراهيم صلاح المتخصص في صناعة تماثيل من الخردة وإعادة تدوير المخلفات، أن أحد أهالي مدينة السادات طلب منه عمل مجسم لتنين من مخلفات الخردة لوضعه في أحد المولات التجارية في القسم الخاص بملاهي الأطفال.

وأضاف أنه تخصص في صناعة تماثيل من الخردة وإعادة تدوير المخلفات في العديد من المدن المصرية كدهب والإسكندرية وأكتوبر وشرم الشيخ واخيرا مدينة السادات حيث قام بتصميم تمثال من مخلفات الصاج علي هيئة تنين.

وأكد، أن عملية عمل التمثال استغرقت ٢٥ يوما كاملين حيث يبلغ طوله ٤ متر ويزن وزنه نحو نصف طن تقريبا وتم نقله إلي مدينة السادات كلوحة فنية من منتجات صديقة للبيئة.

وتابع أنه يسعى إلى تطوير الذوق العام من خلال تماثيله الصديقة للبيئة وهناك من يشجعه علي ذلك لعمل تماثيل من الخردة، موضحا أن التنين تم وضعه في مدخل أحد المولات في قسم خاص بألعاب الأطفال.
وأشار إلي أنه يسعي مع انتهاء العام الي ضم مجموعة أخري من التماثيل الجديدة التي سيكون لها صدى كبير وستعمل على تغيير الذوق العام واستغلال المخلفات وإعادة تدويرها.
 

 

 

المنوفية محافظة المنوفية تدوير المخلفات مدينة السادات منتجات صديقة للبيئة صناعة تماثيل من الخردة

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