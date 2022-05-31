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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لميس الحديدي تعلق على اختراق سيارات النقل لحارات الملاكي | فيديو

لميس الحديدي
لميس الحديدي

عرضت الإعلامية لميس الحديدي مقطع فيديو من طريق إسكندرية الصحراوي والتي أظهرت عدم التزام سيارات النقل بحارات النقل قائلة : الطريق أتطور وبقى شيء عظيم وماعدش فيه يوتيرن ورغم ذلك لا تلتزم سيارات النقل بالحارات المخصصة لها "

 تابعت " عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية على شاشة ON:: " النقل ماشي وسط الملاكي عادي جداً وده فيديو أمبارح ولا حد بيوقفه ولا حد بيقله حاجة " أكملت : هذا غير مقبول إحنا موسعناش الطريق وخليناه طريق حر عشان نرجع نشوف هذا المشهد مجدداً هذا غير مقبول " 

إستطردت : إنت ليه كسائق نقل بتعمل كده ؟ وليه بتعرض حياة الناس للموت ونشوف حوادث قاتلة إزاي مقطورات تمشي كده ؟ الطريق إتعمل بأسس سليمة وأتمنى أن يكون هناك إنضباط على الطريق " 

واصلت : " أكيد الطريق عليه ردادرات والناس كلها معلقة لاصق السيارات والي محتاجينه تفعيل المخالفات الفورية على هؤلاء المخالفين ومش هينفع ننتظر لحد مالناس تموت إحنا بنصنع الاقدار ومصرين على أن نصنع الاقدار بإيدينا طريق إسكندرية الصحراوي من أهم وـأفضل الطرق التي قامت الدولة المصرية بتطويرها "


 

لميس الحديدي برنامج كلمة أخيرة توك شو طريق إسكندرية الصحراوى

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