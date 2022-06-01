أسعار صرف العملات العربية اليوم الأربعاء 1-6-2022

يقدم موقع "صدى البلد"، لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، خلال مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، الموافق 1 يونيو 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك المصري.
أسعار صرف العملات العربية اليوم:
أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:
سجل الدينار الكويتي للشراء 58.2967 جنيه و 60.8767 جنيه للبيع.
وسجل الريال السعودي للشراء 4.943 جنيه و 4.9619 جنيه للبيع.
أسعار صرف العملات العربية اليوم
سجل الدرهم الإماراتي للشراء 5.0472 جنيه و 5.0667 جنيه للبيع.
وسجل الدينار البحريني للشراء 47.9328 جنيه و 49.3621 جنيه للبيع.
وسجل الريال العماني للشراء 47.0812 جنيه و 48.3377 جنيه للبيع.
وسجل الريال القطري للشراء 4.7564 جنيه و 5.0911 جنيه للبيع.
وسجل الدينار الأردني للشراء 25.7997 جنيه و 26.2482 جنيه للبيع.