أسعار صرف العملات العربية اليوم الأربعاء 1-6-2022

يقدم موقع "صدى البلد"، لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، خلال مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، الموافق 1 يونيو 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك المصري.



أسعار صرف العملات العربية اليوم:

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:



سجل الدينار الكويتي للشراء 58.2967 جنيه و 60.8767 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 4.943 جنيه و 4.9619 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم





سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 5.0472 جنيه و 5.0667 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 47.9328 جنيه و 49.3621 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 47.0812 جنيه و 48.3377 جنيه للبيع.

وسجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 4.7564 جنيه و 5.0911 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 25.7997 جنيه و 26.2482 جنيه للبيع.