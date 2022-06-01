عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف العملات العربية اليوم الأربعاء 1-6-2022

أسعار صرف العملات
أسعار صرف العملات العربية اليوم الأربعاء 1-6-2022

يقدم موقع "صدى البلد"، لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، خلال مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، الموافق 1 يونيو 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك المصري.
 

أسعار صرف العملات العربية اليوم:

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:


سجل الدينار الكويتي للشراء 58.2967 جنيه و 60.8767 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 4.943 جنيه و 4.9619 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم
 


سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 5.0472 جنيه و 5.0667 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 47.9328 جنيه و 49.3621 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 47.0812 جنيه و 48.3377 جنيه للبيع.

وسجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 4.7564 جنيه و 5.0911 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 25.7997 جنيه و 26.2482 جنيه للبيع.

 

العملات العربية البنك الأهلى المصرى الدينار الكويتي العملات العربية مقابل الجنيه Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

ولادي يا ناس.. مشاهد مؤثرة لوالد أطفال الدقهلية المقتولين على يد والدتهم

تغيير الفصول وراء قتل أم لأبنائها الثلاثة.. أسرار الجرائم الغامضة في مصر

أسماء مفاجأة .. ارتفاع عدد المستبعدين من قائمة المنتخب إلى 15 لاعبا

استقرار أم انهيار.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء بعد موجة الهبوط الكبير

فرج عامر: إنفانتينو قال للخطيب تعيش وتاخد غيرها

سماح أنور في لقاء سابق: والد ابني أدهم مات وسمير صبري كان سري

ترشيحاتنا

اليوم.. طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية يختتمون امتحانات نهاية العام

هل يجوز الاشتراك في إخراج الصدقة؟.. دار الإفتاء ترد

واقعة شديدة الغرابة.. رجل يخلع ملابسه ويصرخ في ركاب طائرة باسكتلندا

هل العبرة في الصلاة بدخول الوقت أم بالأذان؟.. حكم أدائها قبل وقتها

ميدو يهاجم مجاهد وأبوريدة: تصريحات فوزي لقجع بلطجة وتتم تحت أعينكم

وزير قطاع الأعمال بمؤتمر مصر تستطيع: صناعة الغزل والنسيج في مصر ستصل للعالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحتفل بعيد ميلادها مرتين في العام.. معلومات غريبة عن ملكة بريطانيا.. صور

وزير الإنتاج الحربي يحضر حلقة نقاشية حول آفاق الاستثمار الصناعي في مصر

بمشاركة القوات المسلحة.. إنطلاق فعاليات التدريب العسكري "الموج الأحمر- 5" و "فيصل -12" بالسعودية

وديت ولادك للجنة.. ماذا كتبت سيدة الدقهلية قبل ذبح أبنائها الـ 3|صور

فيديو

بيعمل باديكير ومانيكير.. حمو بيكا يثير الجدل من داخل صالون تجميل

بدائل الـ 18%.. 3 بنوك تصدر شهادات جديدة تصل لـ 15%.. فيديو

طبيب شهير في بريطانيا.. مفاجأة جديدة حول ابن سمير صبري.. فيديوجراف

150 تمثالا و250 تابوتا.. تفاصيل الكشف عن أكبر خبيئة أثرية بسقارة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

اﻟﻤﺰﻳﺪ