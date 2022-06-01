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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

302.2 مليار جنيه لدعم الحماية الاجتماعية بالعام الجديد.. تفاصيل

الحماية الاجتماعية
الحماية الاجتماعية

أوضحت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2022/2023  الشبكات المتكاملة للحماية الاجتماعية والتى تتكرر فى ضوئها مبادرات وبرامج الرعاية والحماية ومكوناتها وآليات العمل بها، كما أشارت الخطة إلى ما تحقق من انجازات خاصة بخدمات الرعاية الاجتماعية خلال عام 2021 ومنها بلوغ عدد المستفيدين من الدعم النقدى نحو 15 مليون مستفيد وتسديد ديون الغارمين بنحو 196,2 مليون جنيه ووصول إجمالى عدد المستفيدين من دعم وزارة التضامن الاجتماعى لمتضررى جائحة كورونا من العمالة غير المنتظمة إلى نحو 75 ألف عامل بتكلفة قدرت بنحو 640 مليون جنيه وتفصل الخطة انجازات آخرى عديدة فى مجال الرعاية الاجتماعية.

ووفقًا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي يناقشها حاليًا مجلس الشيوخ، فإن الدولة عملت على تفعيل آليات برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، لذلك خصصت بمشروع الموازنة العامة لعام 2022 / 2023 دعم قدره 302,2 مليار جنيه للحماية الاجتماعية مقابل مخصصات فعلية قدرها 251 مليار جنيه في عام 2021.

وفى ذات الإطار بينت الوثيقة توزيع الدعم السلعى والنقدى للخدمات الاجتماعية ومخصصات دعم السلع التموينية والذي قدرته الخطة بنحو 90 مليار جنيه مستهدف فى عام 2022 / 2023 مقابل 98,2 مليار جنيه متوقع فى عام 2021 / 2022 بتراجع قدره 8,2 مليار جنيه عن المستهدف فى عام الخطة.

كما أوضحت الخطة عدد المستفيدين من برنامجى تكافل وكرامة والذي بلغ فى عام الخطة نحو 4 مليون مستفيد مقابل 3,8 مليون مستفيد فى عام 2021 / 2022.

وللتصدى لقضية الفقر فقد حرصت الدولة على إدراج ثلاثة مكونات أساسية مستحدثة فى منظومة خطة عام 2021 / 2022 هى:

-  برنامج تنمية الأسرة المصرية لضبط النمو السكانى والارتقاء بخصائص الأسرة.

-  مبادرة حياة كريمة لتنمية القرى المصرية وإتاحة الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وكهرباء ومياه شرب وصرف صحي ورصف وطرق وإسكان، وغيرها.

-  برنامج تمكين المرأة لتعزيز حقوقها ويأتى ذلك من خلال أربعة محاور هى:

الحماية الاجتماعية خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مجلس الشيوخ السلع التموينية كورونا

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