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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 1-6-2022

الدولار الأمريكي-أرشيفية
الدولار الأمريكي-أرشيفية

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال التعاملات اليوم الأربعاء الموافق 1  يونيو 2022 وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.

 

سجل أعلى سعر للشراء اليوم 18.58 جنيه في  مصرف أبو ظبي الإسلامي.


سعر صرف الدولار الأمريكي
 


سعر الدولار في البنك المركزي المصري

18.54 جنيه للشراء، مقابل 18.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

18.58 جنيه للشراء، مقابل 18.63 جنيه للبيع.

 سعر صرف الدولار الأمريكي
 


سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني
18.53 جنيه للشراء، مقابل 18.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول
18.56 جنيه للشراء، مقابل 18.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي
18.53 جنيه للشراء، مقابل 18.63 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الأمريكي
 


سعر الدولار في بنك بلوم
18.53 جنيه للشراء، مقابل 18.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية

18.55 جنيه للشراء، مقابل 18.63 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار الأمريكي

 

سعر الدولار في المصرف المتحد
18.55 جنيه للشراء، مقابل 18.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق
18.53 جنيه للشراء، مقابل 18.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني
18.53 جنيه للشراء، مقابل 18.63 جنيه للبيع.

 

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