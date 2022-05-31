إيناس جوهر: دخلت الإذاعة بإعلان ووالدي قالي جربي ونجحت.. فيديو

قالت الإذاعية إيناس جوهر، تعقيبا على مرور 88 عامل على ميلاد الإذاعة المصرية، إنها كانت المذيعة الوحيدة التي ارتدت الكاجوال بدلا من الفورمال في الإذاعة المصرية، متابعة "كل الناس كانت بتدخل فورمل وأنا اللي وحيدة اللي كنت لابسة سلوبيت".

وتابعت إيناس جوهر، خلال استضافتها في برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "أون تي في"، أن صوتها وبرامجها كانت تشبهها، مضيفة: "كانوا في الأول زعلانين مني وحاسين أني هدمت تاريخ الاذاعة المصرية ولكن أتعودوا وبقت طريقتي معممة" .

وتابعت إيناس جوهر، أنها لم تكن ترغب في أن تكون مذيعة، وكونها مذيعة حدث من خلال إعلان و "فراغ" على حد وصفها، قائلة: "والدي قالي جربي".

وأردفت: جربت ونجحت ومشيت معايا، واللي دربتني أميمة عبد العزيز، وعظماء الإذاعة ومنهم بابا شارو وطاهر أبو زيد.

