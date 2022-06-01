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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد المغربي: عانينا من الفساد والتحكيم داخل كاف.. ومصر تعرضت للظلم أيضا

الاتحاد الافريقي
الاتحاد الافريقي

تحدث محمد مقروف، المتحدث الإعلامي للاتحاد المغربي لكرة القدم، عن فوز الوداد بلقب دوري أبطال إفريقيا، وأيضا نهضة بركان بلقب الكونفدرالية الإفريقية.

 

وقال مقروف في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: “المغرب كانت تعاني دائما من الفساد داخل الاتحاد الافريقي ”كاف" والتحكيم خلال السنوات الماضية".

 

وتابع المتحدث الإعلامي للاتحاد المغربي: "ربما مصر كانت تعاني أيضآ خلال فترة فساد كاف، هذا ما يجب التحدث عليه المسئولين في مصر".

 

وخسر النادي الأهلي على ملعب مركب محمد الخامس، أمام الوداد، في إطار نهائي دوري أبطال إفريقيا لهذا العام بنتيجة 2/0.

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محمد مقروف الاتحاد المغربي الاتحاد الافريقي مصر الوداد الأهلى دوري ابطال افريقيا

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