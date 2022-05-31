الإذاعية هالة حشيش: الميكروفون عشقي والبرنامج الأوروبي مدرسة .. فيديو

قالت هالة حشيش ، الإعلامية بالإذاعة المصرية في البرنامج الأوروبي ، بمناسبة مرور 88 عاما على ميلاد الإذاعة المصرية ، إنها كانت عاشقة للميكرفون ، والإذاعة ، متابعة : " بدأت مشواري بالبرنامج الأوروبي والبرنامج الأوروبي ده مدرسة " .

وتابعت هالة حشيش ، خلال استضافتها في برنامج " كلمة أخيرة " ، والمذاع على فضائية " أون تي في " ، أنها كانت تريد قراءة نشرة الأخبار الإنجليزية ، نظرا لأنها تخرجت من آداب إنجليزي ، وتعينت معيدة بالكلية ، ولا يمكن تعينها في البرامج العربية .

وأردفت ، أن البرنامج الأوروبي المحلي موجهة للجاليات الأجنبية داخل مصر ، وكان عددها كبير ومؤثر ، ولم يكن هناك مصدر غير الإذاعة للتعرف على المجتمع المصري.

أشارت إلى أن البرنامج الأوروبي كان من أوائل البرامج التي انطلقت مع الإذاعة المصرية ومع انطلاق البرنامج العام .

وواصلت : دخلت الامتحان من خلال إعلان في الجورنال ونجحت ، وامتحني بابا شارو وهمت مصطفى ، ولما جالي تعيني في الجامعة بعدها اشتغلت في الإذاعة والجامعة، والإذاعة كانت هواية ليا .

