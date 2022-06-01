هاجر سعد الدين: عرض علي المنوعات ولكني أحب البرامج الدينية| فيديو

قالت الدكتورة هاجر سعد الدين ، رئيس إذاعة القرأن الكريم سابقا ، إنها عملت في البرنامج العام لمدة 28 عاما ، وقدمت البرامج الدينية مثل " رأي الدين " ، متابعة :" مدام سامية صادق قالتلي صوتك ينفع منوعات أو أطفال بس أنا فضلت البرامج الدينية عشان أنا خريجة أزهر" .

وأضافت الدكتورة هاجر سعد الدين ، خلال استضافتها في برنامج " كلمة أخيرة " ، والمذاع على فضائية " أون تي في " ، أنها لم تكن لديها خبرة في برامج الأطفال ، وبرامج المنوعات ، ولكنها تحب البرامج الدينية والتخصص ، مردفة " رئيسي كان عبد الرحمن عبد اللطيف ، وأشرفت على أحاديث الصباح الدينية " .

وأشارت " سعد الدين " ، إلى أن الأستاذ فاروق شوشة أسند لها الأشراف بعد ذلك على أحاديث السهرة الأدبية .

ولفتت " سعد الدين " ، إلى أنها قدمت برنامج ديني لأول مرة بعد عملها بالإذاعة لمدة 4 سنوات ، وقدمت برنامج " دنيا ودين " ، وفكرته كانت تقدم لأول مرة في الإذاعة .

