طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي يختتمون امتحانات الفرصة الثانية اليوم

يختتم اليوم الاربعاء 1 يونيو 2022 ، طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ، امتحانات الفرصة الثانية ، للطلاب الذين لم يتمكنوا من اداء امتحانات الدور الاول الالكترونية لظروف خارجة عن ارادتهم.

حيث يؤدي طلاب الصف الاول الثانوي اليوم الاربعاء 1 يونيو 2022 امتحانات الفرصة الثانية في الرياضيات من 9 حتى 11 صباحا ، واللغة الأجنبية الأولى من 11:15 حتى 12:45 ظهرا ، والفلسفة والمنطق من 1 حتى 2 ظهرا

كما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي اليوم ، امتحانات الفرصة الثانية في الجبر والتفاضل وحساب المثلثات من 9 صباحا لـ 11 صباحا ، واللغة الأجنبية الثانية من 11:15 صباحا لـ 12:30 ظهرا ، والكيمياء من 12:45 ظهرا لـ 2 ظهرا ، وعلم النفس من 12:45 ظهرا لـ 2 ظهر.

وكانت قد انطلقت امتحانات الفرصة الثانية للصفين الاول والثاني الثانوي يوم الاثنين الموافق 30 مايو 2022

ضوابط امتحانات الفرصة الثانية للصفين الاول والثاني الثانوي

تعقد الامتحانات البديلة ورقيا وتكون نوعية الاسئلة اختيار من متعدد

يتم تطبيق الاجراءات الاحترازية

يتم مراعاة احتساب 15 دقيقة راحة للطلاب بين الامتحانات

على جميع الطلاب مراعاة الزمن المخصص للاجابة على كل مادة

وحددت وزارة التربية والتعليم، الفئات التي لها حق دخول امتحانات الفرصة البديلة، مؤكدة أنه يحق للطالب الذي أدى الامتحان في مادة أو اكثر في الجزئية الخاصة بالأسئلة المقالية والتي تمثل 30% من درجة الامتحان وواجهته أي مشكلة تقنية لم تمكنه من أداء الامتحان الإلكتروني والذي يمثل 70% من درجة الامتحان ولم يتم تحرير محضر بالواقعة، أن يدخل امتحانات الفرصة الثانية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه يحق أيضا دخول امتحانات الفرصة الثانية للطالب الذي لم يتمكن من أداء أي من الامتحانات الورقية أو الإلكترونية وتقدم بعذر مرضي أو قهري قبله مدير المدرسة قبل أداء الامتحان، وتقدر أسئلة الامتحان بنسبة 100% من الدرجة الكلية.

الفئات المعفاة من دخول امتحانات الفرصة الثانية