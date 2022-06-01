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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي يختتمون امتحانات الفرصة الثانية اليوم

امتحانات الصفين الاول
امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي

يختتم اليوم الاربعاء 1 يونيو 2022 ، طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ، امتحانات الفرصة الثانية ، للطلاب الذين لم يتمكنوا من اداء امتحانات الدور الاول الالكترونية لظروف خارجة عن ارادتهم.

حيث يؤدي طلاب الصف الاول الثانوي اليوم الاربعاء 1 يونيو 2022  امتحانات الفرصة الثانية في الرياضيات من 9 حتى 11 صباحا ، واللغة الأجنبية الأولى من 11:15 حتى 12:45 ظهرا ، والفلسفة والمنطق من 1 حتى 2 ظهرا

كما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي اليوم ، امتحانات الفرصة الثانية في الجبر والتفاضل وحساب المثلثات من 9 صباحا لـ 11 صباحا ، واللغة الأجنبية الثانية من 11:15 صباحا لـ 12:30 ظهرا ، والكيمياء من 12:45 ظهرا لـ 2 ظهرا  ، وعلم النفس من 12:45 ظهرا لـ 2 ظهر.

وكانت قد انطلقت امتحانات الفرصة الثانية للصفين الاول والثاني الثانوي يوم الاثنين الموافق 30 مايو 2022 

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ضوابط امتحانات الفرصة الثانية للصفين الاول والثاني الثانوي

  • تعقد الامتحانات البديلة ورقيا وتكون نوعية الاسئلة اختيار من متعدد
  • يتم تطبيق الاجراءات الاحترازية
  • يتم مراعاة احتساب 15 دقيقة راحة للطلاب بين الامتحانات
  • على جميع الطلاب مراعاة الزمن المخصص للاجابة على كل مادة

وحددت وزارة التربية والتعليم، الفئات التي لها حق دخول امتحانات الفرصة البديلة، مؤكدة أنه يحق للطالب الذي أدى الامتحان في مادة أو اكثر في الجزئية الخاصة بالأسئلة المقالية والتي تمثل 30% من درجة الامتحان وواجهته أي مشكلة تقنية لم تمكنه من أداء الامتحان الإلكتروني والذي يمثل 70% من درجة الامتحان ولم يتم تحرير محضر بالواقعة، أن يدخل امتحانات الفرصة الثانية.

 

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه يحق أيضا دخول امتحانات الفرصة الثانية للطالب الذي لم يتمكن من أداء أي من الامتحانات الورقية أو الإلكترونية وتقدم بعذر مرضي أو قهري قبله مدير المدرسة قبل أداء الامتحان، وتقدر أسئلة الامتحان بنسبة 100% من الدرجة الكلية. 

 الفئات المعفاة من دخول امتحانات الفرصة الثانية 

  • الطلاب المسجل لهم محاضر اثبات حالة تفيد بتعرضهم لمشكلة تقنية لم تمكنهم من أداء الامتحان الإلكتروني في مادة أو أكثر، فهم في حكم الاجتياز ولا يلزمهم دخول امتحان الفرصة البديلة
  • يمكن للطالب معرفة مدى أحقيته في دخول امتحان الفرصة البديلة من عدمه من خلال لجنة السير والتطبيق الإلكتروني المخصص لذلك.
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