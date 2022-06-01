امتحانات الفرصة الثانية.. طلاب أولى و2 ثانوي يؤدون الرياضيات

يؤدي الآن طلاب الصف الأول الثانوي امتحان الفرصة الثانية في الرياضيات ، والذي يستمر زمنه رسميا من 9 صباحا حتى 11 صباحا .

كما يؤدي الآن طلاب الصف الثاني الثانوي ، امتحان الفرصة الثانية في الجبر والتفاضل وحساب المثلثات ، والذي يستمر زمنه رسميا من 9 صباحا لـ 11 صباحا .

ويعد اليوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2022 هو آخر يوم في امتحانات الفرصة الثانية للصفين الاول والثاني الثانوي ، التي كانت قد انطلقت من يوم الاثنين 30 مايو 2022 للطلاب الذين لم يتمكنوا من اداء الامتحانات الإلكترونية في الدول الاول بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم.

وقد تم عقد امتحانات الفرصة الثانية طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ورقيا ، بنوعية أسئلة الاختيار من متعدد ، وذلك في مراقبة ومؤمنة ، مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقد تم مراعاة احتساب 15 دقيقة راحة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بين امتحانات الفرصة الثانية المنعقدة في نفس اليوم.

الفئات المعفاة من دخول امتحان الفرصة الثانية

الطلاب المسجل لهم محاضر اثبات حالة تفيد بتعرضهم لمشكلة تقنية لم تمكنهم من أداء الامتحان الإلكتروني في مادة أو أكثر، فهم في حكم الاجتياز ولا يلزمهم دخول امتحان الفرصة البديلة

يمكن للطالب معرفة مدى أحقيته في دخول امتحان الفرصة البديلة من عدمه من خلال لجنة السير والتطبيق الإلكتروني المخصص لذلك.

الفئات التي لها حق امتحان الفرصة الثانية

الطالب الذي أدى الامتحان في مادة أو اكثر في الجزئية الخاصة بالأسئلة المقالية والتي تمثل 30% من درجة الامتحان وواجهته أي مشكلة تقنية لم تمكنه من أداء الامتحان الإلكتروني والذي يمثل 70% من درجة الامتحان ولم يتم تحرير محضر بالواقعة.

الطالب الذي لم يتمكن من أداء أي من الامتحانات الورقية أو الإلكترونية وتقدم بعذر مرضي أو قهري قبله مدير المدرسة قبل أداء الامتحان، وتقدر أسئلة الامتحان بنسبة 100% من الدرجة الكلية.

تعقد الامتحانات طبقا للجدول المعلن بداية من يوم الاثنين 30 مايو الحالي، وتكون نوعية الأسئلة اختيار من متعدد.

وكان قد انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، خبرا منسوبا لصفحة تحمل اسم أخبار وزارة التربية والتعليم يعلن على لسان الوزارة أنه سيتم إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي يوم الخميس القادم في مؤتمر صحفي للوزير .

من جانبه نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صحة هذا الخبر.

وقال وزير التربية والتعليم إن نتيجة سنوات النقل تعلن على "مستوى المدارس" وليس مركزيا من وزارة التربية والتعليم .

وأضاف وزير التربية والتعليم : في امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي، الجزء المقالي تم تصحيحه على مستوى المدرسة، وبالتالي النتائج ليس لها موعد تحدده الوزارة ، وإنما كل مدرسة تعلن نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي على حدة.

واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : كل ما تتداوله السوشيال ميديا بشأن اعلان نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي من وزارة التربية والتعليم ، لا أساس له على الاطلاق ، ولنسأل من ينشر ويروج هذه الاشاعات عن مصادره.

وقال وزير التربية والتعليم : خلال أيام ستكون نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي معلنة في أماكن بارزة في جميع المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية.