الحسيني: الهري في أوروبا قليل لكن في بلدنا كثير بسبب لجان الخرفان

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن المجتمعات الأوروبية والأمريكية يحدث فيها باللفظ الدارج "الهري " لكن لا تجد من يلتفت إليه أما في مصر فالجان الخرفان سبب كبير في كل موضوع هري خاص بمصر .

أضاف يوسف الحسيني في برنامجه التاسعة على القناة الأولى المصرية ؛ أن كل الناس في جميع وسائل المواصلات وفي العمل متابعين جيدين للسوشيال ميديا ؛ أن القياده المصرية بدأت مشروع الرقمنه لكل بيانات ومجالات الدوله لكنها لم تنتهي حتى الأن ؛ وكان لابد من عمل هذا المشروع منذ 20 عاما ؛ مضيفا أن الدوله تمشي بخطوات منتظمة حتى تحافظ على أعمال المواطنين ووظائفهم .

أوضح الحسيني أن قوانين العمل في أمريكا تهدر حقوق العمال ومن يعترض يلجأ للقضاء ؛ مضيفا أن كل من يشتكي من قله العمل أو ركود الأسواق نريد أن نسأله هل أنت قمت بأعمالك ؟

أشار الحسيني بأن هناك بعض المصريين لا ترغب في العمل ولكنها تعمل للحصول على راتب وحوافز وإضافي ثم "يهري" فيما لا يعرف بدون سعي للتثقيف أو الحصول على المعلومة الصحيحه ؛ مشيرا أن لابد من توقف عن "الهري " وننظر إلى القطاعات الحيويه في الدوله ماذا حدث في هذا فيها منذ سبع سنوات مثل الزراعة والصناعة التعليم والصحه والطرق والكباري .

