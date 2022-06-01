عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحسيني: الهري في أوروبا قليل لكن في بلدنا كثير بسبب لجان الخرفان

يوسف الحسيني
يوسف الحسيني

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن المجتمعات الأوروبية والأمريكية يحدث فيها باللفظ الدارج "الهري " لكن لا تجد من يلتفت إليه أما في مصر  فالجان الخرفان سبب كبير في كل موضوع هري خاص بمصر .

أضاف يوسف الحسيني في برنامجه التاسعة على القناة الأولى المصرية ؛ أن كل الناس في جميع وسائل المواصلات وفي العمل متابعين جيدين للسوشيال ميديا ؛ أن القياده المصرية بدأت مشروع الرقمنه لكل بيانات ومجالات الدوله لكنها لم تنتهي حتى الأن ؛ وكان لابد من عمل هذا المشروع منذ 20 عاما ؛ مضيفا أن الدوله تمشي بخطوات منتظمة حتى تحافظ على أعمال المواطنين ووظائفهم .

أوضح الحسيني أن قوانين العمل في أمريكا تهدر حقوق العمال ومن يعترض يلجأ للقضاء ؛ مضيفا أن  كل من يشتكي من قله العمل أو ركود الأسواق نريد أن نسأله هل أنت قمت بأعمالك ؟

أشار الحسيني بأن هناك بعض المصريين لا ترغب في العمل ولكنها تعمل للحصول على راتب وحوافز وإضافي ثم "يهري" فيما لا يعرف بدون سعي للتثقيف أو الحصول على المعلومة الصحيحه ؛  مشيرا أن لابد من توقف عن "الهري " وننظر إلى القطاعات الحيويه في الدوله ماذا حدث في هذا فيها منذ سبع سنوات مثل  الزراعة والصناعة التعليم والصحه والطرق والكباري .
 

 

يوسف الحسيني المجتمعات الأوروبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

ولادي يا ناس.. مشاهد مؤثرة لوالد أطفال الدقهلية المقتولين على يد والدتهم

تغيير الفصول وراء قتل أم لأبنائها الثلاثة.. أسرار الجرائم الغامضة في مصر

أسماء مفاجأة .. ارتفاع عدد المستبعدين من قائمة المنتخب إلى 15 لاعبا

سماح أنور في لقاء سابق: والد ابني أدهم مات وسمير صبري كان سري

محمد فضل ردا على فوزي لقجع: بطولات الأهلي بعرقه

فرج عامر: إنفانتينو قال للخطيب تعيش وتاخد غيرها

ترشيحاتنا

مساعد كيروش: الفشل في التأهل لكأس العالم سبب رحيلنا

هل تستحق المرأة قائمة المنقولات إذا لم تكتب لها؟.. حكم الشرع

محمد صلاح يصل القاهرة اليوم للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني

اتحاد الكرة: طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك من أكبر 5 دوريات بالعالم

بعد توقف سنوات.. مطار القاهرة يستقبل أولى الرحلات القادمة من صنعاء اليوم

فوزي لقجع: تتويج الأندية المغربية بالألقاب ينهي الهيمنة المصرية والتونسية في أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحتفل بعيد ميلادها مرتين في العام.. معلومات غريبة عن ملكة بريطانيا.. صور

وزير الإنتاج الحربي يحضر حلقة نقاشية حول آفاق الاستثمار الصناعي في مصر

بمشاركة القوات المسلحة.. إنطلاق فعاليات التدريب العسكري "الموج الأحمر- 5" و "فيصل -12" بالسعودية

وديت ولادك للجنة.. ماذا كتبت سيدة الدقهلية قبل ذبح أبنائها الـ 3|صور

فيديو

بيعمل باديكير ومانيكير.. حمو بيكا يثير الجدل من داخل صالون تجميل

بدائل الـ 18%.. 3 بنوك تصدر شهادات جديدة تصل لـ 15%.. فيديو

طبيب شهير في بريطانيا.. مفاجأة جديدة حول ابن سمير صبري.. فيديوجراف

150 تمثالا و250 تابوتا.. تفاصيل الكشف عن أكبر خبيئة أثرية بسقارة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

اﻟﻤﺰﻳﺪ