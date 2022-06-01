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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حتحوت عن موقف الأهلي من موسيماني: أصوات تطالب بالرحيل وأخرى بالبقاء

صدى البلد

كشف الإعلامي هاني حتحوت، موقف مجلس إدارة النادي الأهلي، بشأن استمرار الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، من عدمه، بعد خسارة لقب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال حتحوت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، نقلًا عن مصدر بالنادي الأهلي، إنه لا تغيير في الجهاز الفني، خاصة وأن الوقت لا يسمح بذلك، بخلاف أن النتائج لا تؤدى إلى ذلك، مضيفًا «نحن للعام الثالث على التوالي فى نهائي إفريقيا».

وتابع حديثه، على لسان المصدر «من الممكن أن نحتاج تدعيم وهذا سوف يحدث بالتأكيد، لكن لسنا منهارين كما يحاول أن يصور البعض، ونعلم أين نقف كفريق وما هو وضعنا حاليًا، وقادرون على علاج أي سلبية موجودة بالطريقة التى اعتدنا عليها
ولن يجبرنا أحد على قرار قد يضر مصلحة الأهلى»

واستطرد هاني حتحوت، نقلًا عن مصدر آخر بالنادي، والذي أكد أن خسارة الأهلي للألقاب الأخيرة، بخلاف تراجع أداء الفريق في الفترة الأخيرة، وتحسن الأداء على فترات في بعض المباريات الكبيرة فقط، يدفع البعض داخل المجلس لاتخاذ قرار برحيل المدرب.

وأشار إلى أن تراجع مستوى بعض اللاعبين وعدم تطور البعض الآخر، إلى جانب ابتعاد عدد كبير عن مستواهم بالفريق وعدم الاستفادة منهم بالشكل الأمثل، بخلاف أن كثرة الراحات التي يحصل عليها الفريق وعدم وجود وقت كاف لتجهيز اللاعبين أو تدريبهم بشكل جيد على الفنيات، أمر يُغضب الإدارة.

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