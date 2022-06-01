نبيل الحلفاوي عن تصريحات فوزي لقجع: إهانة علنية ولابد من وقفة

علق الفنان نبيل الحلفاوي على تصريحات فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم عقب مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال افريقيا.

و قال الحلفاوي عبر حسابة بموقع تويتر : لابد من وقفة مصرية تونسية جزائرية ضد استغلال بعض المسؤولين في الكاف لمناصبهم وإهانتهم العلنية".

قال المتحدث الإعلامي للجامعة الملكية المغربية، إن فوزي لقجع رئيس الجامعة وعضو مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، لم يتحدث لأي وسيلة إعلامية بأي تصريحات تخص الأشقاء في مصر أو تونس، أو أي دولة عربية شقيقة، موضحا أنه يكن لهم ولأنديتهم ومنتخباتهم كل تقدير واحترام.

وأشار إلى أن لقجع لم يتحدث مطلقا خلال الساعات الماضية، حول احتكار يخص أيا من الأشقاء في الدول العربية، محذرا من تناول بعض الصحف في دول بعينها "يقصد الشروق الجزائرية" لتصريحات مغلوطة من أجل الوقيعة بين المغرب وأشقائه العرب والأفارقة وبالأخص في مصر وتونس.

وفيما يتعلق بتصريحه أكد أنه رد على سؤال من أحد الصحفيين المغاربة عن الحديث عن الفساد في الاتحاد الأفريقي قائلا "لقد انتهى الفساد مع حقبة حياتو، ولن يطال الفساد أندية مغربية أو أفريقية ثانية".