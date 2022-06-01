عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نبيل الحلفاوي عن تصريحات فوزي لقجع: إهانة علنية ولابد من وقفة

صدى البلد

علق الفنان نبيل الحلفاوي على تصريحات فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم عقب مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال افريقيا.

و قال الحلفاوي عبر حسابة بموقع تويتر : لابد من وقفة مصرية تونسية جزائرية ضد استغلال بعض المسؤولين في الكاف لمناصبهم وإهانتهم العلنية".

 

نبيل الحلفاوي يهنئ الوداد بالتتويج بـ دوري أبطال إفريقيا: استحق الفوز

سواد وحقد.. نبيل الحلفاوي يشن هجوما على أعداء الأهلي في مباراة الوداد

قال المتحدث الإعلامي للجامعة الملكية المغربية، إن فوزي لقجع رئيس الجامعة وعضو مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، لم يتحدث لأي وسيلة إعلامية بأي تصريحات تخص الأشقاء في مصر أو تونس،  أو أي دولة عربية شقيقة، موضحا أنه يكن لهم ولأنديتهم ومنتخباتهم كل تقدير واحترام.

وأشار إلى أن لقجع لم يتحدث مطلقا خلال الساعات الماضية، حول احتكار يخص أيا من الأشقاء في الدول العربية، محذرا من تناول بعض الصحف في دول بعينها "يقصد الشروق الجزائرية" لتصريحات مغلوطة من أجل الوقيعة بين المغرب وأشقائه العرب والأفارقة وبالأخص في مصر وتونس.

وفيما يتعلق بتصريحه أكد أنه رد على سؤال من أحد الصحفيين المغاربة عن الحديث عن الفساد في الاتحاد الأفريقي قائلا "لقد انتهى الفساد مع حقبة حياتو، ولن يطال الفساد أندية مغربية أو أفريقية ثانية".

 

اعمال نبيل الحلفاوي اخبار نبيل الحلفاوى الفنان نبيل الحلفاوي عمال الفنان نبيل الحلفاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

ولادي يا ناس.. مشاهد مؤثرة لوالد أطفال الدقهلية المقتولين على يد والدتهم

تغيير الفصول وراء قتل أم لأبنائها الثلاثة.. أسرار الجرائم الغامضة في مصر

أسماء مفاجأة .. ارتفاع عدد المستبعدين من قائمة المنتخب إلى 15 لاعبا

سماح أنور في لقاء سابق: والد ابني أدهم مات وسمير صبري كان سري

محمد فضل ردا على فوزي لقجع: بطولات الأهلي بعرقه

فرج عامر: إنفانتينو قال للخطيب تعيش وتاخد غيرها

ترشيحاتنا

مساعد كيروش: الفشل في التأهل لكأس العالم سبب رحيلنا

هل تستحق المرأة قائمة المنقولات إذا لم تكتب لها؟.. حكم الشرع

محمد صلاح يصل القاهرة اليوم للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني

اتحاد الكرة: طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك من أكبر 5 دوريات بالعالم

بعد توقف سنوات.. مطار القاهرة يستقبل أولى الرحلات القادمة من صنعاء اليوم

فوزي لقجع: تتويج الأندية المغربية بالألقاب ينهي الهيمنة المصرية والتونسية في أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحتفل بعيد ميلادها مرتين في العام.. معلومات غريبة عن ملكة بريطانيا.. صور

وزير الإنتاج الحربي يحضر حلقة نقاشية حول آفاق الاستثمار الصناعي في مصر

بمشاركة القوات المسلحة.. إنطلاق فعاليات التدريب العسكري "الموج الأحمر- 5" و "فيصل -12" بالسعودية

وديت ولادك للجنة.. ماذا كتبت سيدة الدقهلية قبل ذبح أبنائها الـ 3|صور

فيديو

بيعمل باديكير ومانيكير.. حمو بيكا يثير الجدل من داخل صالون تجميل

بدائل الـ 18%.. 3 بنوك تصدر شهادات جديدة تصل لـ 15%.. فيديو

طبيب شهير في بريطانيا.. مفاجأة جديدة حول ابن سمير صبري.. فيديوجراف

150 تمثالا و250 تابوتا.. تفاصيل الكشف عن أكبر خبيئة أثرية بسقارة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

اﻟﻤﺰﻳﺪ