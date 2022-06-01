اتحاد الكرة: طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك من أكبر 5 دوريات بالعالم

تذاكر لقاء غينيا اليوم

أكد وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك سيكون من أكبر 5 دوريات في العالم.

وقال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد للكرة، للإعلامي كريم رمزي ببرنامج رقم 10 على القناة الأولى: “الجهاز الفني لمنتخب مصر حريص على توجيه التعليمات للاعبين بشكل مستمر، ويتحدث معهم باستمرار”.

وتابع: “محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، سوف ينضم اليوم الأربعاء لمعسكر المنتخب الوطني”.

وأضاف: “التذاكر الخاصة بمباراة غينيا سوف يتم طرحها اليوم الأربعاء، وسيتم تحديد سعر التذكرة عبر موقع تذكرتي وستكون مناسبة للجميع”.

وأكمل: “منتخب مصر سيواجه غينيا بالقميص القديم بشكل طبيعي”.

وواصل: “ودية كوريا الجنوبية ستقام يوم 14 من شهر يونيو الحالي”.

واختتم: “لجنة الحكام تناقش بعض أسماء الحكام من أجل الاستقرار على طاقم تحكيم القمة بين الزمالك والأهلي، وبكل تأكيد الطاقم سيكون من أكبر الـ 5 دوريات العالمية”.