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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لغز ابن سمير صبري .. أول تعليق من سماح أنور حول علاقتها به

سمير صبري
سمير صبري

حالة من الجدل الواسع أثارها الفنان سمير صبرى عقب رحيله حول إنجابه ولدا وهو الأمر الذى كان حديث الوسط الفنى خلال الفترة القليلة الماضية حيث شكك البعض فى هذا الأمر وتحديدا الناقد طارق الشناوى الذى أكد على أن سمير صبرى لم ينجب بينما خرج محمد عشوب يفجر مفاجأة أخرى مؤكدا أن سمير صبرى لديه طفل من فنانة مشهورة.

فجر الناقد السينمائى طارق الشناوى، مفاجأة فى تصريحات تليفزيونية أمس عن الفنان الراحل سمير صبرى، مؤكدا أن كل ما يتردد بشان ابن سمير صبري أمر غير حقيقى.

واستند طارق الشناوى فى حديث عن الوصية التى كتباها الفنان الراحل سمير صبرى، والتى أوصى فيها بأن ميراثه يذهب إلى أولاد شقيقته وهو الأمر الذى يؤكد عدم وجود ابن له، وحتى وإن كان هذا أمر حقيقى فكان سيذكره فى الوصية التى كتبها.

وأضاف طارق الشناوى: “سمير صبري ممكن يكون اتجوز، لكن حكاية الإنجاب دي ممكن تكون شطحة خيال عادي بتحدث أحيانًا، لو خلف كان لازم يقول في الميراث، لكنه لم يذكر هذا، ولو ابنه فعلًا موجود كان لازم هيقول حاجة عن والده”.

وأخيرا قال طارق الشناوى: “أتصور أن مسألة زوجته صحيحة، لكن ابنة مسألة فيها شك، والمخرج محمد تركي قال إن سمير أوصاه بأن يُغسله، وقال إنه معندوش أولاد، لو كان في أولاد كان قال، وكنا سمعنا ابنه بيتكلم عنه”.

الفنان سمير صبرى الاعلامي محمود سعد الفنانة سماح انور الماكيير محمد عشوب طارق الشناوى

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