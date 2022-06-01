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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضمن الاستعدادات لمباراة غينيا

محمد صلاح يصل القاهرة اليوم للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني

محمد صلاح
محمد صلاح

أكد وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، سوف ينضم اليوم الأربعاء لمعسكر المنتخب الوطني” ضمن الاستعدادات لمباراة غينيا في افتتاحية كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة فى الكاميرون. 

وأضاف "العطار" للإعلامي كريم رمزي ببرنامج رقم 10 على القناة الأولى أن الجهاز الفني لمنتخب مصر حريص على توجيه التعليمات للاعبين بشكل مستمر، ويتحدث معهم باستمرار”.

وتابع: “منتخب مصر سيواجه غينيا بالقميص القديم بشكل طبيعي”. 

وواصل: “ودية كوريا الجنوبية ستقام يوم 14 من شهر يونيو الحالي”. 

من جانب آخر قال المدير التنفيذي لاتحاد الكرة إن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك سيكون من أكبر 5 دوريات في العالم، مضيفاً: “التذاكر الخاصة بمباراة غينيا سوف يتم طرحها اليوم الأربعاء، وسيتم تحديد سعر التذكرة عبر موقع تذكرتي وستكون مناسبة للجميع”. 

واختتم: “لجنة الحكام تناقش بعض أسماء الحكام من أجل الاستقرار على طاقم تحكيم القمة بين الزمالك والأهلي، وبكل تأكيد الطاقم سيكون من أكبر الـ 5 دوريات العالمية”.

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