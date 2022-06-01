برلماني: خروج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية لا يحتمل مجاملات

قال عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ؛ إن منظمه العمل الدولية هي أحد المؤسسات التابعة للا3مم المتحدة تعقد مؤتمر العمل الدولي سنويا ويمثل فيها 186 دوله على مستوى العالم وأسباب إنعقاد هذا المؤتمر لمناقشة قضايا العمال ومدى تطبيق الدول الأعضاء داخل المنظمة لمعايير العمل والاتفاقيات الدولية .

أضاف عادل عبد الفضيل خلال مداخله هاتفية على القناة الأولى المصرية في برنامج التاسعة للإعلامي يوسف الحسيني ؛ أن لجنة المعايير هي أهم لجنة داخل المنظمة وتكون من مجموعة من أعضاء مجلس العمل داخل إدارتها وجميع خبراء وإستشاري العالم يتعاملون بحيادية مع الملفات الموجودة لديها لكل بلد على مستوى العالم .

أوضح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ؛ أن خروج مصر من القائمة السوداء لا يحتمل أي مجاملات من هذه اللجان لأنها ترى منظومه عمل يتم المشاركة فيها من جميع المؤسسات الوطنية داخل مصر بتوفير مناخ عمل ملائم .

أشار عبد الفضيل إلى أن المنظمة تقوم بدراسة الدولة لإرسال مفهوم لكل مستثمر أجنبي أن بيئة العمل داخل مصر آمنه والعامل المصري ماهر وملتزم والدولة المصرية تنفذ ما جاء بالتشريعات التي تتفق مع الإتفاقات الدولية التي عقدتها أو اشتركت فيها مصر .

وتابع عبد الفضيل أن الخطاب الذي وجهه رئيس الجمهورية في فبراير الماضي والموجه لمصلحة العمل الدولية بعد التعافي من كورونا يظهر للعالم كله أن القيادة السياسية والحكومة المصريه تهتم بالعامل المصري وبيئة العمل التي يعمل بها مع الحفاظ على حقوقه ورعايه حقوق صاحب العمل أيضا .

