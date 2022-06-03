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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أنشيلوتي.. ملك دوري الأبطال بـ4 ألقاب

صدى البلد

قاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، فريقه لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الرابعة عشر في تاريخه.

وتغلب ريال مدريد على ليفربول، بهدف دون رد، السبت الماضي، على ملعب دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن أنشيلوتي بات أول مدير فني يحقق لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات.

وسبق وأن توج أنشيلوتي بالبطولة مع ميلان مرتين، موسمي 2002/03 و2006/07، ومثلهما مع ريال مدريد في 2013/14 وفي 2021/22.

ويدين الريال بالفضل في هذا الفوز للاعبه فينيسيوس جونيور الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (59).

وتوقف رصيد ألقاب ليفربول عند 6 ألقاب فقط، علما بأن اخر لقب توج به كان في موسم 2018 / 2019.

وتُوج ريال مدريد الإسباني بطلًا لدوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشر في تاريخه، وذلك بفوزه على ليفربول الإنجليزي بهدف دون مقابل، في نهائي البطولة الذي أُقيم على ستاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس.لتقدم الأخير بهدف نظيف.

ونظم لاعبو ريال مدريد الإسباني ممرا شرفيا للاعبي ليفربول الإنجليزي، وذلك عقب نهائي دوري أبطال أوروبا.

لاعبو ريال مدريد اصطفوا لتحية لاعبي ليفربول أثناء اتجاههم لاستلام الميداليات الفضية، وذلك عقب خسارتهم لنهائي دوري أبطال أوروبا.

كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد دوري ابطال أوروبا ليفربول العاصمة الفرنسية باريس

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