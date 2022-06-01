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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني حتحوت ينصح محمد هاني: ازعل من الانتقادات لكن صحح أخطاءك |فيديو

محمد هاني
محمد هاني

حرص الإعلامي هاني حتحوت، على توجيه النصيحة لمحمد هاني الظهير الأيمن لفريق الأهلي، بعد الخطأ الذي ارتكبه في الهدف الثاني للوداد المغربي، بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إنه يرى انتقادات عنيفة تعرض لها محمد هاني، بعد الخطأ الذي ارتكبه، موضحًا «السبب الرئيسي للانتقادات بسبب إنه ارتكب الخطأ في مباراة نهائي، فضلًا عن أنه خطأ مكرر».

وتابع حتحوت «رسالتي لمحمد هاني هو إنه طبيعي يزعل من الانتقادات العنيفة لكن دوره هو تحويل هذا الهجوم لخدمة نفسه خلال الفترة المقبلة».

وواصل حديثه، أنه لا بد أن يصحح محمد هاني أخطاءه، وألا يضغط على نفسه فيما مضى بقدر الضغط على نفسه في القادم، مطالبًا بضرورة العمل بالنصائح التي توجه له، ونسيان الإرهاق الذي نتج عن خسارة مباراة الأمس، خاصة وأن الانتقادات بقدر الحب الذي يحظى به اللاعب من الجماهير.
 

هاني حتحوت محمد هاني الأهلى الوداد أخبار الرياضة

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