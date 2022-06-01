علاء عبد العال: اعتدت على خوض التجارب الصعبة.. ومليش في شغل السبوبة

قال علاء عبد العال المدير الفني لفريق إيسترن كومباني، إنه اعتاد على خوض التجارب الصعبة مع أندية تصارع الهبوط بإمكانيات ضعيفة، مشددًا أنه لا يخاف من التحديات.

وأضاف عبد العال، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه رفض الكثير من العروض، منذ توليه مهمة تدريب إيسترن كومباني، وذلك احترامًا لتعاقده مع النادي، بخلاف ارتباطه باللاعبين.

وتابع حديثه «أنا مابشتغلش سبوبة وشغلي لتحقيق هدف، لذلك أبلغت الإدارة واللاعبين بأن البقاء في الدوري هو طموحنا، ولن نستسلم لذلك سنعاني حتى آخر مباراة في المسابقة».

وردًا على تدعيم إيسترن كومباني، بصفقات بالمبلغ الذي تم إنفاقه على البرازيلي رونالدينيو «قدوم رونالدينيو لم يكن مخطط له من يناير الماضي، وزيارته ترويج كبير للكرة والسياحة المصرية، وإدارة النادي ستوفر الدعم المادي للفريق للخروج من المرحلة الصعبة».



