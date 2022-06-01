عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

منال عوض تشهد احتفال مديرية التربية والتعليم بالعيد القومى لدمياط

صدى البلد

شهدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ،احتفال مديرية التربية والتعليم بالعيد القومى للمحافظة، والذى أُقيم مساء امس الثلاثاء بالصالة الرياضية المغطاة بمدينة رأس البر بحضور اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد والدكتور خالد خلف مدير مديريةالتربية والتعليم و عاطف عبد الهادى مدير مديرية الشباب والرياضة و وليد الشهاوى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ولفيف من القيادات التنفيذية وقيادات مديرية التربية والتعليم ومجلس الامناء.

هذا وقد بدأ الاحتفال بعزف السلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وأيضاً عرض فيلم تسجيلى حول أبرز الانجازات والمشروعات التى شهدتها محافظة دمياط خلال السنوات الأخيرة ، وأيضا عرض " تاريخ وانجازات " قدمه عدد من الطلاب.

فيما وقد ألقت " المحافظ " كلمة استهلتها بالترحيب بجميع المشاركين بالحدث الذى جاء تزامناً مع الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة، وذلك لاتاحة الفرصة لتعريف ابنائنا وبناتنا بانتصارات الأجداد  و التى ظلت محفورة بحروف من نور فى تاريخ مصر ، وأيضا تعريفهم بأهم المشروعات التى تم اطلاقها خلال السنوات الاخيرة لتنضم إلى قاطرة التنمية التى تشهدها مصر خلال السنوات الاخيرة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، لبناء الجمهورية الجديدة وفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

كما وجهت " الدكتورة منال عوض " التحية إلى مديريتى التربية والتعليم والشباب والرياضة وجميع القائمين على هذا الاحتفال وكذلك الطلاب المشاركين به  .

وتضمن الاحتفال عدد من الفقرات الفنية والرياضية والغنائية قدمه طلاب المدارس ، كما تسلمت " محافظ دمياط " درع مديرية التربية والتعليم من الدكتور خالد خلف وذلك تقديرا لجهودها المبذولة لدفع عجلة التنمية بالمحافظة والارتقاء بالعملية التعليمية والتى شهدت تطور غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة ،كما أهداها الطلاب المشاركين بأحد العروض هدية تذكارية .

واختتم الاحتفال ،،بتفقد " محافظ دمياط " لبازار المهن والاكلات الدمياطية، والذى تضمن عدد كبير من الأعمال التى استهدفت تسليط الضوء حول أهم المهن والاكلات التى اشتهرت بها محافظة دمياط بين الماضى والحاضر ، كما تسلمت " المحافظ "خلال التفقد كتاب " دمياط ٨ مايو تاريخ وانجازات " ، والتقطت صورة تذكارية مع جميع الطلاب المشاركين بالاحتفال.

أقراايضا 

محافظ دمياط: توريد 45491 طن قمح بنسبة 86 % من المستهدف

FB_IMG_1654046454475
FB_IMG_1654046454475
FB_IMG_1654046448382
FB_IMG_1654046448382
FB_IMG_1654046443987
FB_IMG_1654046443987
FB_IMG_1654046438528
FB_IMG_1654046438528
FB_IMG_1654046435747
FB_IMG_1654046435747
دمياط التربية والتعليم القيادات التنفيذية مديرية التربية والتعليم محافظ دمياط العيد القومى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

ولادي يا ناس.. مشاهد مؤثرة لوالد أطفال الدقهلية المقتولين على يد والدتهم

تغيير الفصول وراء قتل أم لأبنائها الثلاثة.. أسرار الجرائم الغامضة في مصر

أسماء مفاجأة .. ارتفاع عدد المستبعدين من قائمة المنتخب إلى 15 لاعبا

استقرار أم انهيار.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء بعد موجة الهبوط الكبير

فرج عامر: إنفانتينو قال للخطيب تعيش وتاخد غيرها

سماح أنور في لقاء سابق: والد ابني أدهم مات وسمير صبري كان سري

موضوعات متعلقة

محافظ دمياط: توريد 45491 طن قمح بنسبة 86 % من المستهدف

ترشيحاتنا

تحدى جديد.. أسعار السيارات الكهربائية تواجه ارتفاع سعر الليثيوم عالميا

اليوم.. طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية يختتمون امتحانات نهاية العام

هل يجوز الاشتراك في إخراج الصدقة؟.. دار الإفتاء ترد

واقعة شديدة الغرابة.. رجل يخلع ملابسه ويصرخ في ركاب طائرة باسكتلندا

هل العبرة في الصلاة بدخول الوقت أم بالأذان؟.. حكم أدائها قبل وقتها

ميدو يهاجم مجاهد وأبوريدة: تصريحات فوزي لقجع بلطجة وتتم تحت أعينكم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحتفل بعيد ميلادها مرتين في العام.. معلومات غريبة عن ملكة بريطانيا.. صور

وزير الإنتاج الحربي يحضر حلقة نقاشية حول آفاق الاستثمار الصناعي في مصر

بمشاركة القوات المسلحة.. إنطلاق فعاليات التدريب العسكري "الموج الأحمر- 5" و "فيصل -12" بالسعودية

وديت ولادك للجنة.. ماذا كتبت سيدة الدقهلية قبل ذبح أبنائها الـ 3|صور

فيديو

بيعمل باديكير ومانيكير.. حمو بيكا يثير الجدل من داخل صالون تجميل

بدائل الـ 18%.. 3 بنوك تصدر شهادات جديدة تصل لـ 15%.. فيديو

طبيب شهير في بريطانيا.. مفاجأة جديدة حول ابن سمير صبري.. فيديوجراف

150 تمثالا و250 تابوتا.. تفاصيل الكشف عن أكبر خبيئة أثرية بسقارة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

اﻟﻤﺰﻳﺪ