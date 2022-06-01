منال عوض تشهد احتفال مديرية التربية والتعليم بالعيد القومى لدمياط

محافظة دمياط

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ،احتفال مديرية التربية والتعليم بالعيد القومى للمحافظة، والذى أُقيم مساء امس الثلاثاء بالصالة الرياضية المغطاة بمدينة رأس البر بحضور اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد والدكتور خالد خلف مدير مديريةالتربية والتعليم و عاطف عبد الهادى مدير مديرية الشباب والرياضة و وليد الشهاوى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ولفيف من القيادات التنفيذية وقيادات مديرية التربية والتعليم ومجلس الامناء.

هذا وقد بدأ الاحتفال بعزف السلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وأيضاً عرض فيلم تسجيلى حول أبرز الانجازات والمشروعات التى شهدتها محافظة دمياط خلال السنوات الأخيرة ، وأيضا عرض " تاريخ وانجازات " قدمه عدد من الطلاب.

فيما وقد ألقت " المحافظ " كلمة استهلتها بالترحيب بجميع المشاركين بالحدث الذى جاء تزامناً مع الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة، وذلك لاتاحة الفرصة لتعريف ابنائنا وبناتنا بانتصارات الأجداد و التى ظلت محفورة بحروف من نور فى تاريخ مصر ، وأيضا تعريفهم بأهم المشروعات التى تم اطلاقها خلال السنوات الاخيرة لتنضم إلى قاطرة التنمية التى تشهدها مصر خلال السنوات الاخيرة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، لبناء الجمهورية الجديدة وفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

كما وجهت " الدكتورة منال عوض " التحية إلى مديريتى التربية والتعليم والشباب والرياضة وجميع القائمين على هذا الاحتفال وكذلك الطلاب المشاركين به .

وتضمن الاحتفال عدد من الفقرات الفنية والرياضية والغنائية قدمه طلاب المدارس ، كما تسلمت " محافظ دمياط " درع مديرية التربية والتعليم من الدكتور خالد خلف وذلك تقديرا لجهودها المبذولة لدفع عجلة التنمية بالمحافظة والارتقاء بالعملية التعليمية والتى شهدت تطور غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة ،كما أهداها الطلاب المشاركين بأحد العروض هدية تذكارية .

واختتم الاحتفال ،،بتفقد " محافظ دمياط " لبازار المهن والاكلات الدمياطية، والذى تضمن عدد كبير من الأعمال التى استهدفت تسليط الضوء حول أهم المهن والاكلات التى اشتهرت بها محافظة دمياط بين الماضى والحاضر ، كما تسلمت " المحافظ "خلال التفقد كتاب " دمياط ٨ مايو تاريخ وانجازات " ، والتقطت صورة تذكارية مع جميع الطلاب المشاركين بالاحتفال.

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