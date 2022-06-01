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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الموريتاني يتسلم طائرة عسكرية من نظيره الإماراتي

الجيش الموريتاني
الجيش الموريتاني

تسلم الجيش الموريتاني، اليوم ، طائرة نقل عسكرية هدية من الجيش الإماراتي.
وذكر الجيش الموريتاني أن قائد أركان الجيش الجوي اللواء حمادي علي مولود تسلم في مقر قيادة الجيش الجوي في المطار العسكري في نواكشوط طائرة نقل عسكرية، مقدمة من طرف دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للجيش الجوي الموريتاني.
وتستخدم هذه الطائرة الأمريكية الصنع والتي هي من نوع كينغ 350 لتنفيذ عدد من المهام، من بينها الإخلاء الطبي السريع ونقل الشخصيات الهامة، وتتسع لثمانية أشخاص.
وقد استلم قائد الجيش الجوي الطائرة الأولى مع كامل قطع غيارها، في انتظار استلام الطائرة الثانية 
وتعززت العلاقات العسكرية الموريتانية الإماراتية خلال الأعوام القليلة الماضية وتبادل قادة القوات المسلحة في البلدين زيارات لنواكشوط وأبو ظبي.

 

 

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