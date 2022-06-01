وزير الرياضة: مباراة الأهلي والوداد انتهت.. ولابد من النظر للأمام لنصبح أفضل

علق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على خسارة النادي الأهلي لبطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد.

وقال صبحي وزير الشباب والرياضة في تصريحات عبر قناة أم بي سي مصر: “الحمدلله لدينا 10 بطولات سابقة وفيه بطولات قادمة كثيرة جداً”.

وتابع: “الاهلي عمل إجراءاته القانونية، ولكن ملف المباراة انتهى ولابد أن ننظر للأمام ونستعد لكي نصبح أفضل لكافة الفرق والمنتخبات”.

وأضاف: “أشكر سفير مصر في المغرب ووزير الرياضة المغربي ، هذه رياضة وننظر لغداً لأنديتنا ومنتخباتنا كيف تصبح أفضل”.

واختتم: "نحن مع اختيار اتحاد الكرة في التعاقد مع ايهاب جلال كمدير فني للمنتخب نحن خلفه وربنا يوفق منتخباتنا في القادم".

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