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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تحدى جديد.. أسعار السيارات الكهربائية تواجه ارتفاع سعر الليثيوم عالميا

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

واجه انتشار السيارات الكهربائية العديد من المعوقات والعقبات فى بداية الامر ، ولكن قابلت ذلك الامر العديد من الشركات العالمية لصناعة السيارات فى تدارج هذه المشاكل وواجهتها بالحلول ، لتصبح صناعة السيارات اليوم اكثر تطورا وانتشارا .

 

 ولكن على ما يبدو ان صناعة السيارات الكهربائية ، ستواجه مشكلة جديدة وتحدى كبير ، بسبب الازمات العالمية و تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية ، وهى ارتفاع الاسعار بشكل كبير خلال الفترات القادمة مقارنة بسيارات الاحتراق الداخلى .

 

وتاتى ازمة زيادة اسعار السيارات الكهربائية خلال الفترة القادمة ، نتيجة الغلو الغير مسبوق في أسعار الليثيوم بحوالي 500% خلال العام الماضي، ويتم استخدام الليثيوم بكثافة في البطاريات الكهربائية، مع تجاوز الطلب عليه للمعروض بفارق شاسع.

 

واكد المحللون ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية بحوالي 1000 دولار بالمتوسط بسبب الزيادات الأخيرة في أسعار الليثيوم، ما يعطل خطط صانعات السيارات بخفض أسعار الموديلات الكهربائية بالتدريج لجذب المستهلكين إليها.

 

واضاف المحللون ان المشكلة غير مقتصرة على الليثيوم، بل تمتد لعناصر أخرى هامة لصنع البطاريات الكهربائية مثل النيكل والكوبالت والجرافايت، بسبب الحرب الروسية-الأوكرانية المستمرة حالياً، والتي أثرت على سلاسل التوريد العالمية لهذه المعادن.

 

بالنسبة لليثيوم فالمعضلة الحقيقية هي صعوبة إنشاء عمليات التعدين المخصصة لهذا المعدن، والتي تحتاج لأعوام واستثمارات هائلة، ما دفع بعض شركات السيارات مثل تيسلا لدراسة مشاريع إنشاء عمليات تعدين ليثيوم مستقلة، والبحث عن بدائل أرخص سعراً لليثيوم.

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