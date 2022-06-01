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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق: موسيماني لازم يرحل قبل ما يضيع الدوري

موسيماني
موسيماني

طالب رمضان السيد نجم النادي الأهلي السابق، برحيل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني من أجل إنقاذ الأهلي.

وقال رمضان السيد في تصريحات تليفزيونية مع مجدي عبدالغني عبر برنامج “ملعب البلدوزر”: “موسيماني عمل حاجات محصلتش في التاريخ، 80 يوم راحة سلبية للاعبين المجهدين والغير مجهدين”.

وتابع: “الأهلي مش كويس بقاله فترة ومينفعش كدا، الأهلي فقد 7 نقاط في الدوري وعمرها ماحصلت”. 

وأضاف:“كفاية لحد كدا لموسيماني لازم يرحل فورًا قبل فوات الأوان والدوري كمان يضيع”.

واختتم: “الوقت مناسب إن الإدارة تجد مدرب أفضل واسم النادي الأهلي تقدر تجيب بيه أي مدرب عالمي يقود الفريق”.

وخسر النادي الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا العام، بنتيجة 2/0،أمام الوداد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مركب محمد الخامس.

رمضان السيد الأهلى موسيمانى نجم الاهلي السابق الدوري

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