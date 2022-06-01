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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات | سعر ومواصفات شيفروليه سوبربان 2022 فى الإمارات.. تعرف على أكثر 5 سيارات مبيعا فى السوق المصرى 2022.. كل ما تريد معرفته عن فلتر وطرمبة البنزين فى السيارة

اخبار السيارات
اخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

سعر ومواصفات شيفروليه سوبربان 2022 فى الإمارات

تعتبر السيارة شيفروليه سوبربان موديل 2022 ، من السيارات ذات الدفع الرباعي بثلاثة صفوف مع ثمانية مقاعد ، والتى تلقى قبولا كبيرا داخل السوق الإماراتي للسيارات ، لكونها احدة اقوى السيارات الرياضية به .

 

تبدأ من 12 ألف دينار.. أسعار سيارات كيا 2022 في الأردن

يعتبر السوق الأردنى للسيارات ، من اكبر الأسواق العربية التى تضم العديد من الطرازات والفئات الخاصة من السيارات المتنوعة من جميع الماركات العالمية .

 

تعرف على أكثر 5 سيارات مبيعا فى السوق المصرى 2022

أعلن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك عن أكثر السيارات الملاكي مبيعاً في السوق المحلي خلال الفترة الأخيرة ، من يناير الي ابريل 2022 . 

 

كل ما تريد معرفته عن فلتر وطرمبة البنزين فى السيارة

يعتبر محرك السيارة ، هو كالقلب فى جسم الانسان ، والذى يضم العديد من الاجزاء الهامة به ، كطرمبة البنزين و الفلتر .

 

تدشين الجيل الرابع من جيلي إمجراند رسمياً في السوق السعودي

اعلن الوكيل المحلى للعلامة الصينية جيلي داخل المملكة العربية السعودية ، عن تدشين الجيل الرابع والجديد من السيارة طراز إمجراند كموديل 2023 ، والتى تاتى ضمن فئة السيارات السيدان .

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