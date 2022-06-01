أخبار السيارات | سعر ومواصفات شيفروليه سوبربان 2022 فى الإمارات.. تعرف على أكثر 5 سيارات مبيعا فى السوق المصرى 2022.. كل ما تريد معرفته عن فلتر وطرمبة البنزين فى السيارة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

تعتبر السيارة شيفروليه سوبربان موديل 2022 ، من السيارات ذات الدفع الرباعي بثلاثة صفوف مع ثمانية مقاعد ، والتى تلقى قبولا كبيرا داخل السوق الإماراتي للسيارات ، لكونها احدة اقوى السيارات الرياضية به .

يعتبر السوق الأردنى للسيارات ، من اكبر الأسواق العربية التى تضم العديد من الطرازات والفئات الخاصة من السيارات المتنوعة من جميع الماركات العالمية .

أعلن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك عن أكثر السيارات الملاكي مبيعاً في السوق المحلي خلال الفترة الأخيرة ، من يناير الي ابريل 2022 .

يعتبر محرك السيارة ، هو كالقلب فى جسم الانسان ، والذى يضم العديد من الاجزاء الهامة به ، كطرمبة البنزين و الفلتر .

اعلن الوكيل المحلى للعلامة الصينية جيلي داخل المملكة العربية السعودية ، عن تدشين الجيل الرابع والجديد من السيارة طراز إمجراند كموديل 2023 ، والتى تاتى ضمن فئة السيارات السيدان .