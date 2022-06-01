سيد معوض: تقييم موسيماني في الأهلي بناء على النتائج والبطولات التي حققها

أكد سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق ومحلل قناة ETC، أن تقييم موسيماني داخل النادي الأهلي ومن مجلس إدارة الفريق الأحمر، كان يعتمد على تحقيقه لنتائج إيجابية والبطولات العديدة التي حققها مؤخرًا، بغض النظر عن الأداء الذي يقدمه مع الفريق.

وتابع سيد معوض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة، نتائج موسيماني الإيجابية كانت تشفع له علامات الاستفهام على أداء الفريق، لكن الآن خسر موسيماني لقب دوري أبطال إفريقيا، وسيكون هناك أزمة كبيرة تُهدد مسيرته مع الفريق، في حالة خسارة الدوري الممتاز.

وأوضح، فايلر خلال فترة تواجده مع الأهلي، نجح في تطوير أداء بعض اللاعبين، على سبيل المثال، تطوير أداء رمضان صبحي وإنهاؤه للهجمات في شباك المنافسين.

واختتم، لو استمر رينيه فايلر مع الأهلي على مدار السنتين الماضيتين لكان تطور أداء العديد من اللاعبين في الأهلي.