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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن|تفاصيل عمل فني يجمع يسرا ونيللي كريم .. بطل home Alone يشارك في فيلم جديد

صدى البلد

نشر قسم الفن، عدد من الأخبار المحلية والعالمية الهامة نستعرضها من خلال السطور التالية…

 


ليلى وروز عمل فني يجمع يسرا ونيللي كريم .. تفاصيل

أعلن الممثل أحمد وفيق، عن مشاركته في عمل فني بعنوان “ليلى وروز” من بطولة يسرا ونيللي كريم.

 


بطل home Alone يشارك في فيلم Rich Flu

يشارك الممثل ماكولي كولكين ، بطل سلسلة فيلم Home Alone، في فيلم جديد بعنوان “Rich Flu” ، وفقا للتقرير موقع "Variety".


أصبت باكتئاب وأجهز لرواية جديدة.. أبرز تصريحات محي إسماعيل بساقية الصاوي

حضر الفنان محي اسماعيل توقيع روايته "جراح النفوس" بساقية عبد المنعم الصاوي وسط حضور عدد ضئيل من الجمهور.


نبيل الحلفاوي عن تصريحات فوزي لقجع: إهانة علنية ولابد من وقفة

علق الفنان نبيل الحلفاوي على تصريحات فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم عقب مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال افريقيا.

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