مصطفى يونس: أنا معترض على موسيماني من زمان.. وإفريقيا أصبحت دوري مدارس

أكد مصطفى يونس، نجم النادي الأهلي السابق، انه معترض على موسيماني مشيراً إلى أن دوري أبطال إفريقيا أصبح دورة مدارس.

وخسر النادي الأهلي لبطولة دوري أبطال إفريقيا هذا العام، أمام الوداد، بهدفين للاشئ، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مركب محمد الخامس.

وقال يونس، في تصريحات عبربرنامج يحدث في مصر: “إحنا بتوع كورة لما تمشي كهربا وريان وتجيب ميكسيوني وبيرسي تاو أي عقلية وأي لاعب كورة وأي لاعب بيفهم والخطيب المسؤول الأول وهو المفروض اللي يتناقش”.

وتابع: “أنا معترض على موسيماني من زمان جدا لأن العبرة عند الإعلام مش الأداء بتكسب ولا تخسر أداء الأهلي واقع مع موسيماني وليس نازل فقط وبدنيا الفريق واقع تماما وأكتر فريق في العالم واخد إجازات، واللاعبين معندهومش ثقة وهما بيلعبوا وبيترعشوا”.

واختتم: “بطولة أفريقيا اختلفت اختلاف كلي وجزئي عن مكانتها سابقا أصبحت في الوقت الحالي دوري مدارس شمال أفريقيا أصبحت مسيطرة البطولة أصبحت ضعيفة جدا منذ تواجدي في الأهلي لأن مفيش لاعبين كلهم في الخارج”.