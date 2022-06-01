صدى البلد من غرفة عمليات المرور.. سيولة الحركة بكافة المحاور بالقاهرة والجيزة

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن حالة المرور اليوم الأربعاء 1 - 6 – 2022.

وقال محمد القليوبي، مراسل "صباح البلد"، من داخل غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إن هناك سيولة مرورية في شارع البطل أحمد عبد العزيز سواء في الاتجاه المؤدي إلى المصل واللقاح، أو فيه الاتجاه المؤدي إلى محور أكتوبر، مضيفاً أن الطريق المؤدي إلى جامعة الدول العربية به سيولة مرورية أيضاً.

وأضاف مراسل "صباح البلد"، أن هناك سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وجميع الطرق المتفرعة منه سواء شارع البطل أحمد عبد العزيز، أو شارع جامعة الدول العربية، مشيراً إلى ظهور بعد التكدسات المرورية في منطقة الدوران من شارع البطل أحمد عبد العزيز، متجهاً لـ شارع جامعة الدول العربية.

وتابع محمد القليوبي أن هناك سيولة مرورية في ميدان النهضة، سواء في الطريق المتجه إلى جامعة القاهرة، أو في الطريق المتجه إلى ميدان الجيزة، وحديقة الحيوان، مضيفاً أن هناك سيولة مرورية في جميع الاتجاهات بـ ميدان الحصري الموجود في مدينة السادس من أكتوبر.