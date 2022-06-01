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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

حكم اشتراك اثنين في سبع بقرة كأضحية.. المستشار السابق للمفتي يوضح

صدى البلد

حكم اشتراك اثنين في سبع بقرة كأضحية ؟.. سؤال ورد في وقت سابق  إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك، وأجاب عنه  الدكتور مجدى عاشور، المستشار السابق لمفتى الجمهورية، وأكد أنه يجوز أن يشترك سبعة في بقرة أو بعير في الأضحية، ولا يجوز أن يشترك اثنين في سبع واحد لأن السبع يجزء عن شخص واحد فقط ، أما إذا كان يريد اللحم ولا يريد الأضحية فلا حرج عليه أن يشترك بما شاء.


وأضاف عاشور، فى إجابته ، أن الذى يجزئ عن الأضحية شاة أو خروف أو ما يساوى الخروف فى البقرة او الجمل فالذى يساوى الشاة فى البقرة أو الجاموس أو الإبل السُبع أى أن الجمل يُجزئ عن 7 أشخاص أو 7 أضحية.


وتابع قائلا: "إنه إذا اشترك أحد المضحين بأقل من السبع لم تصح أضحيته، ولا يؤثر ذلك على سائر المشتركين، لأنه لا مانع من اشتراك سبعة في بقرة أضحية، وبعضهم يريد الأضحية، وبعضهم يريد اللحم".

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كيفية تقسيم الأضحية


للمضحِّي المتطوع الأكل من أضحيته أو الانتفاع بها لحمًا وأحشاءً وجِلدًا كلها أو بعضها، أو التصدق بها كلها أو بعضها، أو إهداؤها كلها أو بعضها، إلا أنه لا يجوز إعطاء الجِلد أجرةً للجزار، وكذلك لا يجوز بيعه، والأفضل في الأضحية أن تقسم إلى ثلاثة: ثلث له ولأهل بيته، وثلث للأقارب، وثلث للفقراء، كما أن للتضحية آدابًا ينبغي مراعاتها، منها: التسمية والتكبير، والإحسان في الذبح بحدِّ الشفرة وإراحة الذبيحة والرفق بها، وإضجاعها على جنبها الأيسر موَّجهة إلى جهة القبلة لمن استطاع، إلى غير ذلك من الآداب والسنن.

 

 

 

الأضحية تقسيم الأضحية حكم اشتراك اثنين في سبع بقرة

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