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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قتلوا شابا لسرقة هاتفه المحمول بالشرقية.. تعرف على عقوبة المتهمين بالقانون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تصدر محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، حكمها على تشكيل عصابى مكون من خمسة أشخاص، لاتهامهم بقتل شاب لسرقة هاتفه المحمول.

تعود أحداث القضية رقم 5117 لسنة 2019 جنايات صان الحجر لسنة 2019، والمقيدة برقم 732 لسنة 2019 كلى شمال الزقازيق، ليوم 28 أبريل عام 2019، عندما تلقى اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، فى نهاية شهر أبريل الماضي، يفيد بلاغا من مركز شرطة صان الحجر بالعثور على جثة" محمد ص ج" 19 سنة من صان الحجر مقتولا، إثر إصابته بطلق ناري، وتبين من المعاينة وجود شبهة جنائية، وقررت النيابة العامة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبين من تحريات فريق البحث الجنائى بفرع الشرق الذى قاده العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، بإشراف اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، إلى قيام 4 أشخاص بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع السرقات، وتم تحديدهم وضبطهم هم كل من " محمد ك م" 27 سنة مقيم تمى الإمديد الدقهلية، و" حسن ع ح" 25 سنة مقيم أولاد صقر، و" السيد م إ" 27 سنة مقيم أولاد صقر، و" عثمان أ ر" 29 سنة مقيم صان الحجر، و" سلامة ال م " 23 سنة عامل مقيم دائرة مركز أولاد صقر، وتم ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة والسيارة، وتبين إرتكابهم الواقعة لسرقة المجنى عليه بالإكراه وعندما قاموهم تمكنوا من قتله وسرقة هاتفه المحمول، وبالعرض على نيابة الحسينية قررت إحالتهم لمحكمة الجنايات للمحاكمة.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة


نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

 

الظروف المشددة لعقوبة السرقة


يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

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