مدرب تنمية ذاتية: العمل من المنزل ليس له شروط.. والإرادة هي البداية

قال أشرف البهي، مدرب التنمية الذاتية وإعداد القادة، إنه ليس هناك شروط أو إمكانيات معينة يجب توافرها في الشخص حتى يضمن عملا جيدا من المنزل، معقباً: "مهما كانت إمكانياتك ومهما كانت شخصيتك هتشتغل شغل كويس من البيت عادي، ولكن الأمر يستوجب وجود عزيمة وإرادة وإصرار وثقة بالنفس إنك هتبدأ وهتنجح".

وأضاف أشرف البهي، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن 30% من اقتصاديات بعض الدول قائمة على العمل من المنزل، مشيراً إلى أن العمل الحُر يعني أن الشخص هو قائد نفسه، معقباً: "الواحد بيبقى هو المدير على نفسه، وهو الموظف، وهو اللي بيفتش على نفسه محدش بيفتش وراه سواء في الشغل أو المواعيد".

وتابع مدرب التنمية الذاتية وإعداد القادة، قائلاً: "إنت بتبقى قاعد في البيت قدامك حاجة واحدة وهي جهاز الكمبيوتر وإنترنت أو الموبايل اللي كلنا قاعدين عليه ده، إحنا عايزين نحول قعدتنا ديه لحاجة مفيدة ونكسب آلاف الجنيهات وانت في مكانك في البيت".

وأكمل أشرف البهي أنه يجب تحديد الهدف أولاً، معقباً: "لازم أحدد هدفي وأشوف أنا بحب أعمل إيه وعايز إيه، عشان مقعدش أدور في كذا مجال وأضيع وقت ويجيلي إحباط، فلازم أتجه على طول للحاجة اللي بحبها وعايزها عشان أنفع فيها".