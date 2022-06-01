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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خفض 40% من الأعداد.. شروط وضوابط جديدة للحج السياحي

الحج والعمرة
الحج والعمرة

كشف هشام أمين، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، شروط وضوابط جديدة للحج السياحي، قائلا إن هذا الموسم هو موسم استثنائي، حيث انخفضت الأعداد هذا العام بنسبة 40%، أى حوالي مليون شخص.

وأضاف “أمين”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن هناك إجراءات صحية للحج، مثل: تطعيم المسافرين بجرعتين لكورونا أو واحدة من جونسون، ويكون معهم الشهادة الخاصة بالتطعيم، وفحص صحي فى أحد المستشفيات الحكومية من أجل القدرة على الحصول على التأشيرة.

وأوضح أن هناك بعثة من وزارة السياحة ستكون موجودة أثناء الحج لمتابعة كل الإجراءات التي تتم والحجاج فى جميع تحركاتهم، لافتا إلى أن من وقع عليه الاختيار سيتم تحويل جدية الحجز الخاص به لشركة السياحة المتعاقد معها والتوجه إليها، ومن لم يصبه الحظ هذا العام، فستكون هناك آلية لصرف المقدمات الخاصة بجدية الحجز التى دفعها من خلال أحد فروع بنك مصر والتوجه بموجب الرقم القومي الخاص به واسترداد المقدم الخاص به وسيتم الصرف له فورا.

وأشار إلى أنه فى حالة اعتذار الشخص لأى سبب آخر، فإن الشركة التي تقدم من خلالها ستفقد فرصة الحاج، وتلك الأماكن تعيد وزارة السياحة توزيعها بطريقة تضمن الشفافية كإعادة توزيع لتلك الأعداد.

شروط وضوابط جديدة للحج موسم إستثنائى هشام أمين كورونا التطيعم

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