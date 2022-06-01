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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعر الحج هذا العام والاختلاف بين الشرائح.. لجنة الحج والعمرة توضح الفارق

الحج
الحج

كشف هشام أمين، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، عن متوسط سعر الحج هذا العام والإختلاف ما بين الشرائح، قائلا: “وزارة السياحة تنظم حج خمس نجوم وحج سياحي أو إقتصادي.. وكل ما تنظمه الوزارة هذا العام يقدر ب9 ألاف و200 حجز”.

وأضاف “أمين” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الاولي”، أنه تم إلغاء مستوي الأربع نجوم والبري، ويتراوح السعر من 157 ألف إلى 177 ألف لفئة الخمس نجوم لمستويين، بدون تذكرة الطيران.

وتابع أن هناك ثلاث مستويات للفئة الإقتصادي، الأول يقدر ب 82.500 ألف، والثاني: 87.500 ألف، والثالث: 92.500 ألف، وتفرق فى المسافات ومستوي القرب والبعد من الحرم.

وفي سياق متصل، قال أمين، إن هناك بعثة من وزارة السياحة ستكون موجودة أثناء الحج لمتابعة كل الإجراءات التي تتم والحجاج فى جميع تحركاتهم، لافتا إلى أن من وقع عليه جدية الإختيار ستحول جدية الحجز الخاص به لشركة السياحة المتعاقد معها والتوجه إليها، ومن لم يصيبه الحظ هذا العام، فإن المقدمات الخاصة بجدية الحجز الذى دفعها هناك ألية لصرفها ستكون من خلال أحد فروع بنك مصر والتوجه بموجب الرقم القومي الخاص به وإسترداد المقدم الخاص به وسيتم الصرف له فورا.

وأشار إلى أنه فى حالة إعتذار الشخص لأى سبب أخر، فإن الشركة التي تقدم من خلالها ستفقد فرصة الحاج وتلك الأماكن تعيد توزيعها وزارة السياحة بطريقة تضمن الشفافية كإعادة توزيع لتلك الأعداد.

متوسط سعر الحج وزارة السياحة الإختلاف ما بين الشرائح بنك مصر

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