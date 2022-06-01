عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 13 محضرا ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، من تحرير 13 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز وبندر طنطا، خلال 24 ساعة.

محافظ الغربية: قوافل جامعة طنطا تدعم المبادرات الرئاسية في القرى الأكثر احتياجا


واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة

السفير الإسرائيلي: نؤيد المقترح المغربي لحل أزمة الصحراء الغربية

 التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز وبندر طنطا، وحررت 13 محضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

استولت على 16 مليون جنيه.. سقوط مستريحة الغربية فى قبضة الأمن

تأتى الحملة فى إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز عالى الجودة للمواطنين، من خلال الرقابة على المخابز، للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق.

التموين الغربية الدعم حملة مديرية التموين مخالفات المخابز المبادرات الرئاسية القرى الاكثر احتياجا الأكثر احتياجا النيابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

ولادي يا ناس.. مشاهد مؤثرة لوالد أطفال الدقهلية المقتولين على يد والدتهم

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-6-2022

تغيير الفصول وراء قتل أم لأبنائها الثلاثة.. أسرار الجرائم الغامضة في مصر

أول رد من فوزي لقجع بعد هجوم الصحف الجزائرية عقب تصريحاته

أسماء مفاجأة .. ارتفاع عدد المستبعدين من قائمة المنتخب إلى 15 لاعبا

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 1-6-2022

استقرار أم انهيار.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء بعد موجة الهبوط الكبير

موضوعات متعلقة

استولت على 16 مليون جنيه.. سقوط مستريحة الغربية فى قبضة الأمن

ترشيحاتنا

توفي في مكان عمله.. الأطباء تنعى الطبيب الشاب أحمد سمير

الجامعة العربية تدعو المنظمات الدولية لإنهاء الظلم الذي يتعرض له الأسير الحلبي

أطول SUV في تاريخها.. لاند روفر تكشف عن أسعار ومواصفات ديفندر 130|صور

تبدأ من 82500 جنيه.. هشام أمين يكشف أسعار الحج هذا الموسم|فيديو

سعر الحج هذا العام والاختلاف بين الشرائح.. لجنة الحج والعمرة توضح الفارق

مصر تستطيع بالصناعة.. إنشاء أول محطة تحويل مخلفات إلى هيدروجين أخضر| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دعاء بـ نار جهنم.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب عبير صبري

سره دفن معه.. هل أخفى سمير صبري أبناءه عن الإعلام؟ وسماح أنور: ابو ابني مات

تحتفل بعيد ميلادها مرتين في العام.. معلومات غريبة عن ملكة بريطانيا.. صور

وزير الإنتاج الحربي يحضر حلقة نقاشية حول آفاق الاستثمار الصناعي في مصر

فيديو

بيعمل باديكير ومانيكير.. حمو بيكا يثير الجدل من داخل صالون تجميل

بدائل الـ 18%.. 3 بنوك تصدر شهادات جديدة تصل لـ 15%.. فيديو

طبيب شهير في بريطانيا.. مفاجأة جديدة حول ابن سمير صبري.. فيديوجراف

150 تمثالا و250 تابوتا.. تفاصيل الكشف عن أكبر خبيئة أثرية بسقارة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ