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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي يحذر من استغلال اسمه في إنشاء أكاديميات خاصة

الإسماعيلي
الإسماعيلي

أكد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والملاحقات القضائية اللازمة حيال كل من يستخدم اسم النادى أو شعاره دون الحصول على موافقة النادى الرسمية.

وقال مجلس الإدارة إنه تلاحظ ظهور أكثر من أكاديمية فى كرة القدم تحمل اسم النادي وتستخدم شعاره أيضاً دون وجه حق، وهو ما يُعد تزييفاً للحقيقة ويعاقب عليه قانونا.

وأوضح أن الأكاديمية الرسمية الوحيدة المعتمدة لدى النادي الإسماعيلي هي التي في مقر النادي بالإسماعيلية، وقد تم التعاقد اعتبارا من موسم ٢٠٢٣/٢٠٢٢ على فرع أكاديمية جديدة باسم النادي الإسماعيلي بدار ضباط المدفعية بمدينة نصر، مشيرا إلى أن جميع فروع الأكاديميات المتعاقدة  في السابق انتهي تعاقدها مع النادي الإسماعيلي بانتهاء الموسم الرياضي ٢٠٢٢/٢٠٢١

وناشد مجلس الإدارة كل محبي ومشجعي النادي عدم التعامل مع أى فرع لأي أكاديمية تحمل اسم أو شعار النادى غير معلن عنها بالصفحة الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لا سيما أنها لا تمت للنادى الإسماعيلى بأي صلة.

وأكد أنه سوف يتخذ جميع الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوق النادى التجارية وفقاً لأحكام القانون  ووفقاً للائحة النادي المعتمدة.

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