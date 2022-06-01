رئيس جامعة سوهاج: تشديد الإجراءات الاحترازية في امتحانات الفصل الدراسي الثاني

قال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، إنه تم انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعة، حيث تم الانتهاء من الامتحانات العملية التي بدأت فى منتصف مايو بالتحديد، وانتهت فى الـ30 من مايو فى ضوء التوجيهات الصادرة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف “عبد الخالق” خلال لقاء خاص ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الجامعة وضعت جداول للامتحانات تتوفر بها كل الإجراءات الإحترازية، حيث تم وضع جداول تم من خلالها توزيع الكليات عالية الكثافة بعيدة عن بعضها فى امتحانات تتابعية.

وتابع أن الامتحانات تتم على فترتين، الأولي: تبدأ فى التاسعة صباحا، والثانية: تبدأ فى الواحدة بعد الظهر لتوزيع الطلاب للالتزام بأن يكون الحد الأقصي للجنة 25 طالبا، والبعد بينهم على الأقل مسافة متر، وجميعهم يرتدون الكمامات وتلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا.