القومي للمرأة يهنئ سولاف درويش لفوزها برئاسة اللجنة النقابية للعاملين بالبنك الزراعي

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى النائبة سولاف درويش لفوزها برئاسة اللجنة النقابية للعاملين بالبنك الزراعي المصري باكتساح.



وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها لفوز النائبة سولاف درويش برئاسة هذه اللجنة الهامة، مما يؤكد كفاءتها وتمكنها من قدراتها التي أهلتها لتحقيق هذا الفوز، مؤكدة أنها نموذج مشرف للمرأة المصرية متمنية لها دوام النجاح والتوفيق.



الجدير بالذكر أن النائبة سولاف درويش تم انتخابها رئيسة للجنة المرأة بمنظمة العمل العربية وشغلت منصب "مديرة إدارة التسويق الإلكتروني بالبنك الزراعي المصري"، وهي الآن عضوة بمجلس النواب ووكيلة لجنة القوى العاملة.