شوبير عن قبول طعن عبدالله السعيد: الحكم لصالح اللاعب

أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق أن قرار المحكمة الرياضية الدولية بقبول طعن عبدالله السعيد لاعب الفريق السابق وبيراميدز الحالي يعني أن الحكم سيكون لصالح اللاعب.

وأضاف شوبير في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن الأهلي حصل علي حكم بتعويض من الأهلي عن انضمامه لبيراميدز ولكن اللاعب تقدم بطعن ولكن لجنة التسوية واللحمة الأولمبية طالبوا برفض الطعن ولكن المحكمة قررت قبول الطعن .

وتابع أن قرار المحكمة الرياضية يعني أن الحكم في صالح عبدالله السعيد .

وأضاف شوبير في برنامج " مع شوبير " الذى يذاع عبر أثير راديو اون سبورت إن الأهلى تحصل على الحكم بتعويض من اللاعب عن انتقاله.

واختتم قائلا " قربت لصالح عبد الله السعيد" ، وتابع أن وجود أكثر من درجة للتقاضى يجعل الأمر متداولا ، إذن عبد الله السعيد الأقرب أن يكون الحكم لصالحه ."