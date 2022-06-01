في اليوم العالمي لـ الحليب.. تعرف على أضراره

يحتفي العالم اليوم في الـ 1 من يونيو باليوم العالمي لـ الحليب، ويحتوي الحليب على كمية كبيرة من الفيتامنيات والمعادن التي يحتاجها الجسم، وخاصة الكالسيوم، ولكن تناول الحليب بكثرة يمكن أن يسبب العديد من الأضرار للجسم.

أضرار الحليب

1- مشاكل الهضم

يمكن أن يسبب الحليب العديد من مشاكل الجهاز الهضمي مثل الغازات أو الانتفاخ أو الإسهال أو الإمساك، وتحدث هذه المشاكل بشكل كبير بسبب خضوع الحليب لعملية معالجة مكثفة ، مما يؤدي إلى اختلال التوازن بين بكتيريا الأمعاء الجيدة والسيئة ، أو بسبب عدم تحمل اللاكتوز.

وفي كلتا الحالتين ، النتيجة النهائية ليست ممتعة ، ويمكن أن تسبب إزعاجًا شديدًا، يعد عدم تحمل اللاكتوز السبب الأكثر شيوعًا لمشاكل الجهاز الهضمي ، حيث لا يكون جسمنا قادرًا على هضم اللاكتوز بشكل صحيح ، وهو سكر موجود في الحليب.

2- الإصابة بالسرطان

على الرغم من أن الحليب يمتلك خصائص يمكن أن تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان ، إلا أن شرب الحليب يمكن أن يتفاقم خطر الإصابة بأنواع أخرى من السرطان، يتم إعطاء معظم الأبقار في الوقت الحاضر هرمونات النمو ، والتي تحتوي على مواد كيميائية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان مثل سرطان المبيض وسرطان البروستاتا.



