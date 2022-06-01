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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي لـ الحليب.. تعرف على أضراره

الحليب
الحليب

يحتفي العالم اليوم في الـ 1 من يونيو باليوم العالمي لـ الحليب، ويحتوي الحليب على كمية كبيرة من الفيتامنيات والمعادن التي يحتاجها الجسم، وخاصة الكالسيوم، ولكن تناول الحليب بكثرة يمكن أن يسبب العديد من الأضرار للجسم.

 

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في اليوم العالمي له.. تعرف على بدائل الحليب لمرضى حساسية اللاكتوز

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أضرار الحليب

1- مشاكل الهضم

يمكن أن يسبب الحليب العديد من مشاكل الجهاز الهضمي مثل الغازات أو الانتفاخ أو الإسهال أو الإمساك، وتحدث هذه المشاكل بشكل كبير بسبب خضوع الحليب لعملية معالجة مكثفة ، مما يؤدي إلى اختلال التوازن بين بكتيريا الأمعاء الجيدة والسيئة ، أو بسبب عدم تحمل اللاكتوز. 

وفي كلتا الحالتين ، النتيجة النهائية ليست ممتعة ، ويمكن أن تسبب إزعاجًا شديدًا، يعد عدم تحمل اللاكتوز السبب الأكثر شيوعًا لمشاكل الجهاز الهضمي ، حيث لا يكون جسمنا قادرًا على هضم اللاكتوز بشكل صحيح ، وهو سكر موجود في الحليب.

2- الإصابة بالسرطان

على الرغم من أن الحليب يمتلك خصائص يمكن أن تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان ، إلا أن شرب الحليب يمكن أن يتفاقم خطر الإصابة بأنواع أخرى من السرطان، يتم إعطاء معظم الأبقار في الوقت الحاضر هرمونات النمو ، والتي تحتوي على مواد كيميائية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان مثل سرطان المبيض وسرطان البروستاتا. 

 

الحليب اضرار الحليب الهضم السرطان ​​​​​​​health

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